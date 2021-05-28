Беларусь остановила поставки бензина А-95 в Украину: чего ждать дальше

На фоне решения Кабмина о запрете использовать воздушное пространство страны зарегистрированным в Беларуси самолетам с начала суток субботы, 29 мая, Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

Об этом сообщил в Facebook директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина "А-95" в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - написал он.

Куюн предложил вариант, как Украина может обойтись без белорусского "А-95".

"Задача стоит нестандартная - найти 50 тысяч тонн "пятого". Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем. Думаю, выгребем!" – отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее в беларусском посольстве отправили в МИД Украины ноту протеста из-за принятия Украиной решения об отмене полетов в Беларусь.