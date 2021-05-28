Проблемами с бензином не ограничится: Беларусь приготовила для Украины новую подлянку

После того, как Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, Минск решил ответить тем, что перекрыл поставки бензина А-95.
Однако, как оказалось, этими мерами режим Александра Лукашенко не ограничился.
Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.
В их числе:
"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси", - написал Качка.
Читайте также в материале "Телеграф": Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко.