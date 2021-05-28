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Проблемами с бензином не ограничится: Беларусь приготовила для Украины новую подлянку

Проблемами с бензином не ограничится: Беларусь приготовила для Украины новую подлянку
14:52 Сегодня Телеграф

После того, как Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, Минск решил ответить тем, что перекрыл поставки бензина А-95

Однако, как оказалось, этими мерами режим Александра Лукашенко не ограничился. 

Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров. 

В их числе: 

  • кондитерские изделия; 
  • шоколад;
  • соки;
  • пиво;
  • плиты ДСП и ДВП;
  • обои;
  • туалетная бумага и упаковочные материалы;
  • кирпич;
  • керамическая плитка;
  • стеклянные ампулы;
  • сельскохозяйственная техника для посева;
  • стиральные машины;
  • мебель;

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси", - написал Качка. 

Читайте также в материале "Телеграф": Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Беларусь, Тарас Качка.
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