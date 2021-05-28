Проблемами с бензином не ограничится: Беларусь приготовила для Украины новую подлянку

После того, как Украина закрыла авиасообщение с Беларусью, Минск решил ответить тем, что перекрыл поставки бензина А-95.

Однако, как оказалось, этими мерами режим Александра Лукашенко не ограничился.

Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

В их числе:

кондитерские изделия;

шоколад;

соки;

пиво;

плиты ДСП и ДВП;

обои;

туалетная бумага и упаковочные материалы;

кирпич;

керамическая плитка;

стеклянные ампулы;

сельскохозяйственная техника для посева;

стиральные машины;

мебель;

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларуси", - написал Качка.

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