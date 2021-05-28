Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет использовать воздушное пространство страны зарегистрированнымв Беларуси самолетам с начала суток субботы, 29 мая.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в правительстве "РБК-Украина".
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - сказал собеседник.
Он также добавил, что правительство дало соответствующие поручения Министерству инфраструктуры Украины и "Украэроруху".
Помимо этого Кабмин Украины поручил уведомить об этом решении власти Беларуси.
Как сообщалось, с 26 мая правительство Украины прекратило авиасообщение с Беларусью.
Это связано с тем, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.
Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация по захвату летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.