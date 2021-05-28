Украина готовит новую "блокаду" для Беларуси

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет использовать воздушное пространство страны зарегистрированнымв Беларуси самолетам с начала суток субботы, 29 мая.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правительстве "РБК-Украина".

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - сказал собеседник.

Он также добавил, что правительство дало соответствующие поручения Министерству инфраструктуры Украины и "Украэроруху".

Помимо этого Кабмин Украины поручил уведомить об этом решении власти Беларуси.

Как сообщалось, с 26 мая правительство Украины прекратило авиасообщение с Беларусью.

Это связано с тем, что 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация по захвату летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.