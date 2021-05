Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне

В воскресенье, 23 мая, в белорусском Минске принудительно посадили пассажирский самолет компании Ryanair, следовавшего по рейсу из Афин в Вильнюс.

Изначально диспетчеры из Беларуси сообщили, что самолет "заминирован" и его стоит экстренно посадить, для "сопровождения" был поднят в воздух истребитель белорусских ВВС.

Как оказалось позже, на борту находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме. В ходе проверки никакой угрозы для самолета обнаружено не было и через два часа ему позволили продолжить полет.

Как сообщает телеграм-канал Протасевича, помимо него самого была также задержана его девушка.

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолёт Ryanair – на рейсе не оказалось двоих беларусов и четверых россиян", - говорится в сообщении.

В ЕС уже назвали это актами воздушного пиратства и государственного терроризма.

Кроме того, лидеры стран ЕС будут обсуждать этот вопрос во время встречи 24 мая.

В Германии добавили, что Евросоюз будет вынужден принять меры против Лукашенко.

Обеспокоенность высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - написал он.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.

Помимо него ситуацию прокомментировала и глава ОБСЕ Анн Линде.

"Глубоко встревожены сообщениями о том, что в Минске был вынужден приземлиться гражданский самолет для ареста журналиста Рамана Протасевича. Совершенно недопустимое и безрассудное поведение. Беларусь должна немедленно освободить Протасевича. Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС", - написала она.

Deeply disturbing reports that a civilian plane has been forced to land in #Minsk in order to arrest journalist Raman Pratasevich. Completely unacceptable and reckless behaviour. Belarus must immediately release Pratasevich. Will discuss possible consequences with EU-colleagues.

— Ann Linde (@AnnLinde) May 23, 2021