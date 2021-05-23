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Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне

Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 23 мая, в белорусском Минске принудительно посадили пассажирский самолет компании Ryanair, следовавшего по рейсу из Афин в Вильнюс. 

Изначально диспетчеры из Беларуси сообщили, что самолет "заминирован" и его стоит экстренно посадить, для "сопровождения" был поднят в воздух истребитель белорусских ВВС. 

Как оказалось позже, на борту находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме. В ходе проверки никакой угрозы для самолета обнаружено не было и через два часа ему позволили продолжить полет. 

Как сообщает телеграм-канал Протасевича, помимо него самого была также задержана его девушка. 

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолёт Ryanair – на рейсе не оказалось двоих беларусов и четверых россиян", - говорится в сообщении. 

В ЕС уже назвали это актами воздушного пиратства и государственного терроризма

Кроме того, лидеры стран ЕС будут обсуждать этот вопрос во время встречи 24 мая. 

В Германии добавили, что Евросоюз будет вынужден принять меры против Лукашенко. 


Обеспокоенность высказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

"Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования. Беларусь должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров", - написал он. 

Помимо него ситуацию прокомментировала и глава ОБСЕ Анн Линде. 

"Глубоко встревожены сообщениями о том, что в Минске был вынужден приземлиться гражданский самолет для ареста журналиста Рамана Протасевича. Совершенно недопустимое и безрассудное поведение. Беларусь должна немедленно освободить Протасевича. Обсудим возможные последствия с коллегами из ЕС", - написала она. 

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ЕС, НАТО, Беларусь, ОБСЕ, Александр Лукашенко, Йенс Столтенберг, Анн Линде, Роман Протасевич.
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