"Нельзя оставлять безнаказанным": Украина и страны ЕС объединились против Лукашенко после ЧП в Минске

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20:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Страны Европы отреагировали на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор телеграм канала NEXTA Роман Протасевич

Как сообщает "Сегодня", премьер Польши Матеуш Моравецкий назвала это актом государственного терроризма. 

Отмечается, что пункт с угоном самолета было предложено рассмотреть на заседании Совета Европы, которое состоится в понедельник, 24 мая. 

Кроме того, Польша вызвала в МИД посла Беларуси. 


В МИД Великобритании в свою очередь заявили, что эти действия Александра Лукашенко не останутся безнаказанными. 

Об акте авиапиратства в отношении рейса Афины-Вильнюс заявили и в МИД Греции. 

Украина присоединилась к осуждениям действий Беларуси и потребовала немедленно освободить Протасевича. 

"Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал в Твиттер спикер МИД Олег Николенко.  

 

Тем временем, под зданием МИД в Киеве собрались протестующие с требованием от Украины и международного сообщества немедленно отреагировать на задержание журналиста. 

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

Все по теме:

Греция, Украина, Великобритания, Польша, Беларусь, Литва, Роман Протасевич.
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