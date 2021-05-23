"Нельзя оставлять безнаказанным": Украина и страны ЕС объединились против Лукашенко после ЧП в Минске

Страны Европы отреагировали на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главный редактор телеграм канала NEXTA Роман Протасевич.

Как сообщает "Сегодня", премьер Польши Матеуш Моравецкий назвала это актом государственного терроризма.

Отмечается, что пункт с угоном самолета было предложено рассмотреть на заседании Совета Европы, которое состоится в понедельник, 24 мая.

Кроме того, Польша вызвала в МИД посла Беларуси.





В МИД Великобритании в свою очередь заявили, что эти действия Александра Лукашенко не останутся безнаказанными.

Об акте авиапиратства в отношении рейса Афины-Вильнюс заявили и в МИД Греции.

Украина присоединилась к осуждениям действий Беларуси и потребовала немедленно освободить Протасевича.

"Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", - написал в Твиттер спикер МИД Олег Николенко.

Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 23, 2021

Тем временем, под зданием МИД в Киеве собрались протестующие с требованием от Украины и международного сообщества немедленно отреагировать на задержание журналиста.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси.