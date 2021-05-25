Стало известно, когда Украина прекратит авиасообщение с Беларусью: точные дата и время

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 среды, 26 мая. Также украинские самолеты не смогут летать над территорией Беларуси.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем аккаунте в Telegram в среду утром.

"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - написал Шмыгаль.

Кроме того, добавил премьер-министр, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь таможенных пунктах аэропортов", - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации.

"Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация с целью задержать летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.