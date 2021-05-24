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Над Беларусью прекращают летать украинские и иностранные авиакомпании - что известно на данный момент

Над Беларусью прекращают летать украинские и иностранные авиакомпании - что известно на данный момент
18:10 Сегодня Телеграф

После того, как 23 мая Беларусь заставила самолет авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс "Афины - Вильнюс" сесть в Минске, авиакомпании мира начали облетать страну стороной. Президент соседнего государства Александр Лукашенко и его подчиненные пошли на резонансный поступок, чтобы арестовать главного редактора оппозиционного к ним Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Кто уже облетает Беларусь

Известный лоукостер Wizz Air уже сегодня, 24 марта, пустил свой рейс Киев - Таллинн в облет Беларуси. Издание Bloomberg со ссылкой на саму авиакомпанию пишет, что Wizz Air "постоянно отслеживает и оценивает ситуацию".

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Austrian Airlines направила свой борт "Вена - Москва" через Украину. Информация об изменении маршрута тоже появилась сегодня на сайте международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar. При этом самолет прилетел на 12 минут раньше.

вена москва

Латвийская AirBaltic также прекратила летать через Беларусь, пишет агентство Delfi. Поскольку компания является национальной, то такие изменения в маршрутах самолетов в Ригу прокомментировал министр транспорта Талис Линкайтс.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - заявил он.

Беларусь уже облетают рейсы "Рига - Тбилиси" и "Рига - Одесса".

Латвия 

Латвия2 

Польская авиакомпания LOT тоже прекратит свои полеты над Беларусью. Об этом сообщает издание RMF FM со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его правительство призвало остальные европейские сделать так же.

Самолеты Ryanair как ни в чем не бывало продолжают летать над Беларусью (радар)

Кроме того, власти Польши обеспокоена тем, что по приказу Лукашенко могут захватить еще польский самолет с пассажирами.

Что будет дальше

По данным Bloomberg вечером 24 марта соберется внеочередной саммит лидеров ЕС в Брюсселе. На нем участники Евросоюза должны рассмотреть прекращения полетов над Беларусью.

Кроме того, ЕС может ограничить возможности белорусских авиакомпаний совершать посадки в аэропортах стран-участниц Евросоюза. Также наземные перевозки из Беларуси в ЕС тоже могут прекратиться.

У украинцев по состоянию на 16:30 24 марта еще есть возможность приобрести билет в Беларусь. Рейсы пока выполняют Belavia и Международные авиалинии Украины.

билеты

Сейчас над небом Беларуси еще летают Lufthansa, British Airways и Aeroflot.

полеты

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, Беларусь, Лукашенко, Ryanair, Протасевич.
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