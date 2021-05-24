Принудительная посадка самолета в Минске: власти Беларуси прокомментировали инцидент

В МИД Беларуси прокомментировали принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и резкую реакцию ряда стран на нее сообщив, что воздушное судно остановили по всем правилам и инцидент раздувают.

Об этом 24 мая сообщили в МИД Беларуси.

По словам пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, действия властей страны были полностью в соответствии с международными правилами.

Учитывая данное мнение его поразила поспешность "воинственных заявлений" со стороны ряда стран. Он отмечает, что ситуация "прямо и явно нагнетается", а также ее политизируют и озвучивают неподтвержденные обвинения.

Он акцентировал внимание на том, что стоит дождаться заключения опытных экспертов.

Напомним, что 24 мая глава авиакомпании Ryanair назвал посадку рейса Ryanair в Минске, во время которой был задержан бывший главред телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, не иначе как "поддерживаемый государством угон".