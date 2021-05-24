ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь

Самолет Ryanair, который 23 мая принудительно приземлился в национальном аэропорту "Минск" сделал это под угрозой атаки преследовавшего его истребителя.

Такое мнение 23 мая в Фейсбук озвучил инженер-конструктор Вадим Лукашевич.

По его словам, пилоты по последнего тянули к Вильнюсу и им пришлось развернуть воздушное судно под угрозой атаки истребителя, когда до аэропорта Вильнюса оставалось 10 минут (73 км), а до границы с Литвой 30 км.

Он акцентировал внимание на данных "FlightRadar" по предыдущим рейсам. Тогда пилоты начинали снижаться за 177 км до Вильнюса, но в тот раз пилоты летели без снижения и сброса скорости на крейсерском эшелоне "FL 390" и такой же скорости. Он добавил, что фактически самолет уходил от преследования истребителя и развернулся назад всего за 2 минуты до границы.

Лукашевич считает, что у истребителя имелось разрешение на открытие огня и пассажирский лайнер развернулся только после предупреждения об открытии по нему огня в случае неподчинения.

Напомним, на самолете летел бывший главный редактор Телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В то же время Украина, Литва, Польша, Британия и Греция потребовали его освободить, а в Киеве прошла акция протеста.