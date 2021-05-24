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"Батька исполнил красиво": российская пропагандистка Симоньян призналась в зависти к Беларуси

"Батька исполнил красиво": российская пропагандистка Симоньян призналась в зависти к Беларуси
09:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Запад

Одна из самых известных российских пропагандисток, главный редактор RT Маргарита Симоньян разразилась восторженным комментарием в адрес белорусского КГБ, который под видом якобы проверки информации о "заминировании" пассажирского самолета принудительно посадил борт и захватил экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Свое восхищение пропагандистка выразила несколькими строками в аккаунте в соцсети Telegram:

"Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво", - написала Симоньян.

Симоньян_скрин

В этом контексте она скопировала сообщение из другого пророссийского аккаунте, где также восхищаются действиями КГБ Беларуси и приводят в пример случай в 2013 году, когда в Вене (Австрия) ЦРУ был принудительно посажен самолет летевшего из Москвы президента Боливии Эво Моралеса. Тогда это было сделано в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдворда Сноудена.

В Минске задержали Романа Протасевича: кто он такой и за что его преследуют

Как сообщалось, 23 мая в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что самолет якобы "заминирован", однако в действительности это была спецоперация  с целью задержать летевшего этим рейсом бывшего главреда телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.

Такие действия режима Лукашенко в отношении пассажирского самолета и Протасевича уже вызвали бурю критики и негодования международного сообщества: так, Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне.

Также после этого происшествия против Лукашенко выступили отдельные страны Европы и Украина.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беларусь, Самолет, Радость, Маргарита Симоньян, Роман Протасевич, принудительная посадка.
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