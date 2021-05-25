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Почти как в Северной Корее: в сети обсуждают карту полетов над Беларусью

Почти как в Северной Корее: в сети обсуждают карту полетов над Беларусью
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф

Из Беларуси после принудительной посадки режимом Александра Лукашенко в Минске выполнявшего рейс "Афины - Вильнюс" самолета авиакомпании Ryanair практически сделали бесполетную зону. Теперь пользователи соцсетей сравнивают ее с Северной Кореей в центре Европы.

Так, по состоянию на 9:20 вторника, 25 мая, в небе над Беларусью находились либо небольшие частные самолеты, либо белорусской авиакомпании "Белавиа", либо китайских авиакомпаний, чьи власти не отличаются особым пиететом к правам человека, а также имеют хорошие отношения с Лукашенко.

 ФлайтРадар_карта

Также стоит отметить, что еще нет распоряжения Кабмина Украины о каких-либо запретах для полетов в и из Беларуси, и из Киева/в Киев по состоянию на утро вторника летают самолеты "Белавиа". Так, рейс из аэропорта "Киев" успешно вылетел в 5:45 утра, а прибытие рейса из Минска ожидается в 23:40.

Киев_Минск_расписание

Как отметила сотрудница радио Свобода Елена Рыковцева на своей странице в соцсети Facebook, Лукашенко уже "допрыгался" до пустого неба, а будет как над КНДР:

При этом некоторые пользователи соцсетей отметили, что не только западные авиакомпании облетают территорию Беларуси стороной. Так, российский авиаперевозчик "ЮТэйр" отправляет свои рейсы из Москвы в Калининград в обход Беларуси, что не преминул отметить пользователь Twitter под ником "РБ головного мозга":

Отсутствие над Беларусью самолетов отмечают и другие пользователи Twitterа:

Как сообщалось, "Телеграф" ранее писал о том, что над Беларусью прекращают летать украинские и иностранные авиакомпании.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

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Беларусь, Самолеты, Полеты, Небо.
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