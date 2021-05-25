Почти как в Северной Корее: в сети обсуждают карту полетов над Беларусью

Из Беларуси после принудительной посадки режимом Александра Лукашенко в Минске выполнявшего рейс "Афины - Вильнюс" самолета авиакомпании Ryanair практически сделали бесполетную зону. Теперь пользователи соцсетей сравнивают ее с Северной Кореей в центре Европы.

Так, по состоянию на 9:20 вторника, 25 мая, в небе над Беларусью находились либо небольшие частные самолеты, либо белорусской авиакомпании "Белавиа", либо китайских авиакомпаний, чьи власти не отличаются особым пиететом к правам человека, а также имеют хорошие отношения с Лукашенко.

Также стоит отметить, что еще нет распоряжения Кабмина Украины о каких-либо запретах для полетов в и из Беларуси, и из Киева/в Киев по состоянию на утро вторника летают самолеты "Белавиа". Так, рейс из аэропорта "Киев" успешно вылетел в 5:45 утра, а прибытие рейса из Минска ожидается в 23:40.

Как отметила сотрудница радио Свобода Елена Рыковцева на своей странице в соцсети Facebook, Лукашенко уже "допрыгался" до пустого неба, а будет как над КНДР:

При этом некоторые пользователи соцсетей отметили, что не только западные авиакомпании облетают территорию Беларуси стороной. Так, российский авиаперевозчик "ЮТэйр" отправляет свои рейсы из Москвы в Калининград в обход Беларуси, что не преминул отметить пользователь Twitter под ником "РБ головного мозга":

А вот и «предательство» откуда не ждали



Российский авиаперевозчик ЮТэйр отправляет свои рейсы из Москвы в Калининград в обход Беларуси. pic.twitter.com/fz7O0sbPZN — РБ головного мозга (@belamova) May 24, 2021

Отсутствие над Беларусью самолетов отмечают и другие пользователи Twitterа:

Над диктатором восточной Европы ввели бесполетную зону. Рано или поздно то же самое будет и с Россией pic.twitter.com/GQ5lKjANWu — Mano vardas Oles Filonenko (@taxfreelt) May 25, 2021

Как сообщалось, "Телеграф" ранее писал о том, что над Беларусью прекращают летать украинские и иностранные авиакомпании.