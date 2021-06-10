Беларусь могут отключить от SWIFT: Европарламент принял важную резолюцию

В четверг, 10 июня, Европарламент провел заседание, на котором принял в целом резолюцию по Беларуси и осудил принудительную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европарламента.

Резолюцию поддержали 626 депутатов, высказались против лишь 16, а 36 воздержались.

В тексте документа перехват самолета Ryanair, задержание Протасевича и его девушки Софьи Сапеги назван "нарушением международного права, который является актом государственного терроризма".

Среди возможного наказания за содеянное, европарламентарии призывают рассмотреть возможность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT, а также немедленно ввести санкции против экономики страны.

Эти санкции могут затронуть нефтяную, калийную. металлургическую и деревообрабатывающую сферы. Кроме того возможно прекращение сотрудничества с государственными банками Беларуси.

Кроме того, Европарламент призывает срочно начать реализацию четвертого пакета санкций, направленных против лиц, причастных к фальсификации выборов и дальнейших нарушений прав человека.

Санкции также могут ввести против причастных к перехвату самолета с Протасевичем, а также местных пропагандистов.

ЕП подтверждает, что не станет признавать Александра Лукашенко президентом страны, а действующий режим считает нелегитимным.

Как сообщалось ранее, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал "Телеграфу" о том, что может случиться с Беларусью в будущем.