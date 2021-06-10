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Четверг, 10.06.2021
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Беларусь могут отключить от SWIFT: Европарламент принял важную резолюцию

Беларусь могут отключить от SWIFT: Европарламент принял важную резолюцию
Обновлено 22:50 Сегодня Телеграф

В четверг, 10 июня, Европарламент провел заседание, на котором принял в целом резолюцию по Беларуси и осудил принудительную посадку самолета компании Ryanair, на борту которого находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич

Соответствующий документ обнародован на сайте Европарламента.

Резолюцию поддержали 626 депутатов, высказались против лишь 16, а 36 воздержались. 

В тексте документа перехват самолета Ryanair, задержание Протасевича и его девушки Софьи Сапеги назван "нарушением международного права, который является актом государственного терроризма". 

Среди возможного наказания за содеянное, европарламентарии призывают рассмотреть возможность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT, а также немедленно ввести санкции против экономики страны. 

Эти санкции могут затронуть нефтяную, калийную. металлургическую и деревообрабатывающую сферы. Кроме того возможно прекращение сотрудничества с государственными банками Беларуси. 

Кроме того, Европарламент призывает срочно начать реализацию четвертого пакета санкций, направленных против лиц, причастных к фальсификации выборов и дальнейших нарушений прав человека. 

Санкции также могут ввести против причастных к перехвату самолета с Протасевичем, а также местных пропагандистов. 

ЕП подтверждает, что не станет признавать Александра Лукашенко президентом страны, а действующий режим считает нелегитимным. 

Как сообщалось ранее, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал "Телеграфу" о том, что может случиться с Беларусью в будущем

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ЕС, Беларусь, Европарламент.
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