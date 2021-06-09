От поглощения Россией до абсолютно демократического государства: появился прогноз о будущем Беларуси

Сложившаяся в настоящее время в Беларуси обстановка крайне непрогнозируемая, и ее может как поглотить Россия, то она может построить и полностью демократическое государство.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал украинский социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Он отметил, что несмотря на то, что непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко "зачистил" политическое поле страны от любой оппозиции, она "все же ближе к Западу".

"Но ее может окончательно поглотить Россия. Так, может произойти очень простая вещь. Беларусь будет поглощена Россией, там поставят российские танки на границах с Польшей и Литвой. Все", - спрогнозировал социолог.

Если же этого не случится, то в Беларуси "может произойти все что угодно в любое время" - вплоть до абсолютно демократического государства.

"Но это не значит, что это обязательно будет. В Беларуси, с моей точки зрения, обстановка непредсказуема. Все будет связано с ситуацией вокруг Лукашенко", - подытожил Головаха.

Читайте полный текст интервью Евгения Головахи изданию "Телеграф": "Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха"