"Пора вернуть эту землю себе": российский пропагандист открыто призвал захватить Беларусь (видео)

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12:34 Сегодня Телеграф Аргумент

Российская Федерация устами своих штатных пропагандистов начала работу по склонению общественного мнения своей аудитории к необходимости оккупации Беларуси.

Так, российский пропагандист Антон Красовский на российском же государственном телеканале "Russia Today" призвал россиян "задуматься" над тем, что случай с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске под надуманным предлогом для захвата бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича ставит под угрозу жизни, в том числе, и самих россиян.

Также пропагандист отмечает, что Лукашенко не друг для России, и в качестве примера приводит случай, когда "Лукашенко пытался продать Украине российских добровольцев, воевавших на Донбассе", имя ввиду сорвавшуюся спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер". 

Соответствующий отрывок из речи Красовского опубликовал во вторник, 25 мая, в своем Twitterе украинский блогер и журналист Денис Казанский. Он также привел другой отрывок, в котором Красовский называет белорусов "нашими людьми", а территорию Беларуси – "шестью русскими губерниями", которые находятся "в батраках" у "непредсказуемого, неуправляемого" Лукашенко.

"Вам не жалко этих людей? Наших людей?", - патетически вопрошает пропагандист у своей аудитории и подытоживает, что белорусы "будут рады" оккупации России.

Как сообщалось, 24 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что принудительная посадка пассажирского самолета для захвата Протасевича является проявлением международного терроризма, основным организатором и выгодоприобретателем является Российская Федерация.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 136

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Оккупация, Пропагандисты, Антон Красовский.
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