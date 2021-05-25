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Заклеймили? Facebook начал выделять российские СМИ специальной пометкой (фото)

Заклеймили? Facebook начал выделять российские СМИ специальной пометкой (фото)
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф

Социальная сеть Facebook начала помечать страницы российских СМИ приметкой, что они находятся под контролем государства Россия.

Так, под некоторыми страницами российских СМИ теперь появляются подписи следующего содержания:

"Это издание контролируется государством Россия

Компания Facebook отметила это издание, так как считает, что содержание его публикаций может находиться под частичным или полным контролем властей".

Так, по состоянию на 11:00 вторника, 25 мая, приписку под каждым постом получили, в частности, страницы таких российских СМИ: "РИА Новости", "Russia Tuday" (RT), "Ruptly" и "Sputnik".

ФБ_росСМИ

Вместе с тем, судя по всему, работа в этом направлении еще продолжается, поскольку страницы российского государственного агентства ТАСС и медиагруппы "Звезда", которую курирует Министерство обороны Российской Федерации, еще не помечены как подконтрольные государству Россия.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 363

Все по теме:

Россия, Facebook, СМИ, Контроль, пометка.
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