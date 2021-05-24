У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси

Принудительная посадка под выдуманным предлогом властями Беларуси следовавшего из Афин в Вильнюс пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair с целью захвата летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича является проявлением международного терроризма, основным организатором и выгодоприобретателем является Российская Федерация.

Об этом заявил в понедельник, 24 мая, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру", - говорится в комментарии.

Подоляк также выразил убеждение, что этот акт режима Лукашенко "требует обязательной жесткой юридической оценки".

"Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - говорится в его комментарии.

В то же время он отметил, что в результате проведенной операции непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко и страна в целом "окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатости", и это делает РФ выгодоприобретателем сложившейся ситуации.

"Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", - написал советник руководителя Офиса президента.

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