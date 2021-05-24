Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня
Меньше 1500 заболевших за сутки: ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня
"А там засуха и никогда не было чернозема": сеть озадачил картофель из Израиля, который на 50% дешевле украинского (фото)
"А там засуха и никогда не было чернозема": сеть озадачил картофель из Израиля, который на 50% дешевле украинского (фото)

Лукашенко "перекроют воздух"? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair

Лукашенко "перекроют воздух"? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф

После того, как власти Беларуси под выдуманным предлогом принудительно посадили следовавший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет и схватили летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича, политики в США и ряде стран Европейского Союза предлагают запретить полеты над этой страной, а некоторые – и принимать летящие из нее воздушные суда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал произошедшее "дерзким и шокирующим поступком режима Лукашенко" и заявил, что Штаты уже согласовывают с партнерами свои дальнейшие действия по этому поводу.

"Мы решительно осуждаем дерзкий и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью отклонить коммерческий рейс и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси", - написал глава Госдепа в своем аккаунте в Twitter.

Так, председатель комитета Сената США по международным отношениям сенатор Боб Менендес с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси и призывают запретить все полеты в белорусском небе.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для самолетов. Пока ICAO не сообщит об этом (проведении расследования – ред.), мы призываем приостановить членство Беларуси в этой организации и запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее", - говорится в совместном заявлении.

Также подписанты заявления призывают государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Лукашенко и лишить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейшего нападения на демократию в Европе.

Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал ввести санкции против белорусского режима, в том числе запретить самолетам белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран-членов ЕС.

"Принудительная посадка Беларусью рейса Ryanair № FR4978 недопустима. Завтрашний Совет Европы должен дать четкий и недвусмысленный сигнал. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Надо рассмотреть вопрос о санкциях, в том числе о запрете "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС", - написал Кроо в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД и обороны Ирландии Саймон Коувени назвал произошедшее с самолетом ирландской авиакомпании с гражданами ЕС на борту недопустимым и настаивает на "сильном и едином ответе ЕС".

"Это совершенно недопустимо. Это ирландская авиакомпания с гражданами ЕС на борту, вынужденная приземлиться в Минске во время путешествия между городами ЕС. Необходим сильный единый ответ со стороны ЕС. Бездействие или нерешительность ЕС будет воспринята Беларусью как слабость", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Министр иностранных дел Латвии Линас Люнкявичус назвал действия белорусского режима безрассудной и беззаконной "операцией" спецслужб Республики Беларусь, подчеркнув, что онат заслуживает решительного отклика, а не только осуждения.

"Нельзя использовать воздушное пространство, контролируемое преступниками режима", - добавил Люнкявичус в своем аккаунте в Twitter.

Позже он сообщил, что после вынужденной посадки в Минске в Вильнюс не вернулись 6 пассажиров рейса Ryanair: "Пратасевич, похищенный режимом, его девушка и четверо неизвестных".

"Мир отреагировал резкими словами, теперь необходимы быстрые действия", - заявил глава МИД Литвы.

Между тем, в Латвии уже предприняли определенные шаги в связи с произошедшим.

Так, латвийская национальная авиакомпания AirBaltic прекратила полеты над территорией Беларуси, о чем сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире радио "LR4".

По словам министра, такие действия режима Лукашенко не останутся без последствий, в частности экономического плана. Также Линкайтс отметил, что после этого случая встал вопрос о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Министр сообщения Латвии проинформировал, что со своими рекомендациями относительно использования воздушного пространства Беларуси в полетах выступит также Латвийское агентство гражданской авиации.

При этом официальных решений о прекращении полетов национальной белорусской авиакомпании Белавиа в Латвию пока не принято.

Ранее "Телеграф" уже писал, что Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне.

Также после этого происшествия против Лукашенко выступили отдельные страны Европы и Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 390

Все по теме:

ЕС, США, Беларусь, Санкции, Литва, Латвия, Авиасообщение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
05 ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко &quot;перекроют воздух&quot;? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair
Лукашенко "перекроют воздух"? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair
В Киеве на &quot;новом&quot; Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
В Киеве на "новом" Шулявском мосту из-под асфальта пошла вода (видео)
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
У Зеленского подозревают Россию в организации принудительной посадки самолета в Беларуси
Как выглядит победитель &quot;Евровидения&quot; Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Как выглядит победитель "Евровидения" Дамиано Давид и его возлюбленная: горячие фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь