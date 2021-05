Лукашенко "перекроют воздух"? Запад грозится Минску крупными неприятностями из-за ЧП с бортом Ryanair

После того, как власти Беларуси под выдуманным предлогом принудительно посадили следовавший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет и схватили летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича, политики в США и ряде стран Европейского Союза предлагают запретить полеты над этой страной, а некоторые – и принимать летящие из нее воздушные суда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал произошедшее "дерзким и шокирующим поступком режима Лукашенко" и заявил, что Штаты уже согласовывают с партнерами свои дальнейшие действия по этому поводу.

"Мы решительно осуждаем дерзкий и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью отклонить коммерческий рейс и арестовать журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси", - написал глава Госдепа в своем аккаунте в Twitter.

We strongly condemn the Lukashenka regime's brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021

Так, председатель комитета Сената США по международным отношениям сенатор Боб Менендес с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси и призывают запретить все полеты в белорусском небе.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для самолетов. Пока ICAO не сообщит об этом (проведении расследования – ред.), мы призываем приостановить членство Беларуси в этой организации и запретить все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее", - говорится в совместном заявлении.

Также подписанты заявления призывают государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Лукашенко и лишить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейшего нападения на демократию в Европе.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал ввести санкции против белорусского режима, в том числе запретить самолетам белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран-членов ЕС.

"Принудительная посадка Беларусью рейса Ryanair № FR4978 недопустима. Завтрашний Совет Европы должен дать четкий и недвусмысленный сигнал. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Надо рассмотреть вопрос о санкциях, в том числе о запрете "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС", - написал Кроо в своем аккаунте в Twitter.

The forced landing of Ryanair flight #FR4978 by Belarus is unacceptable. Tomorrow’s European Council must give a clear & unequivocal message.



Roman Protasevich must be immediately released.



We have to consider sanctions, including banning Belavia from landing in EU airports. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) May 23, 2021

Глава МИД и обороны Ирландии Саймон Коувени назвал произошедшее с самолетом ирландской авиакомпании с гражданами ЕС на борту недопустимым и настаивает на "сильном и едином ответе ЕС".

"Это совершенно недопустимо. Это ирландская авиакомпания с гражданами ЕС на борту, вынужденная приземлиться в Минске во время путешествия между городами ЕС. Необходим сильный единый ответ со стороны ЕС. Бездействие или нерешительность ЕС будет воспринята Беларусью как слабость", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

It is utterly unacceptable. This is an Irish Airline with EU citizens on board, forced to land in Minsk, while travelling between EU cities. A strong an united response from EU needed.

EU inaction or indecision will be taken as weakness by Belarus. @dfatirl https://t.co/WUwdcsTjSU — Simon Coveney (@simoncoveney) May 23, 2021

Министр иностранных дел Латвии Линас Люнкявичус назвал действия белорусского режима безрассудной и беззаконной "операцией" спецслужб Республики Беларусь, подчеркнув, что онат заслуживает решительного отклика, а не только осуждения.

"Нельзя использовать воздушное пространство, контролируемое преступниками режима", - добавил Люнкявичус в своем аккаунте в Twitter.

Позже он сообщил, что после вынужденной посадки в Минске в Вильнюс не вернулись 6 пассажиров рейса Ryanair: "Пратасевич, похищенный режимом, его девушка и четверо неизвестных".

"Мир отреагировал резкими словами, теперь необходимы быстрые действия", - заявил глава МИД Литвы.

6 passengers did not return to Vilnius on the #Ryanair flight after a forced landing in Minsk. #Pratasevich who was abducted by regime, his girlfriend and the other four unknown. From the same services after ‘operation’? World reacted with strong words, now prompt action needed — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) May 24, 2021

Между тем, в Латвии уже предприняли определенные шаги в связи с произошедшим.

Так, латвийская национальная авиакомпания AirBaltic прекратила полеты над территорией Беларуси, о чем сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире радио "LR4".

По словам министра, такие действия режима Лукашенко не останутся без последствий, в частности экономического плана. Также Линкайтс отметил, что после этого случая встал вопрос о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

Министр сообщения Латвии проинформировал, что со своими рекомендациями относительно использования воздушного пространства Беларуси в полетах выступит также Латвийское агентство гражданской авиации.

При этом официальных решений о прекращении полетов национальной белорусской авиакомпании Белавиа в Латвию пока не принято.

Ранее "Телеграф" уже писал, что Евросоюз готовит меры по ЧП в Минске, и НАТО с ОБСЕ тоже не стоят в стороне.

Также после этого происшествия против Лукашенко выступили отдельные страны Европы и Украина.