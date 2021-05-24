Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?

В воскресенье, 23 мая, в белорусском Минске принудительно посадили пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. Диспетчеры из Беларуси сообщили, что самолет "заминирован". На самом деле это была спецоперация с целью задержать находившегося на борту экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которого режим Александра Лукашенко обвиняет в терроризме.

Ситуацию, а также возможное дальнейшее развитие событий для "Телеграфа" проанализировал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

"Однозначно, это была операция КГБ. Причем не быстро реализованная операция. Готовилась заранее. Уже появилась информация, что Роман сообщал о слежке за ним", – отмечает Игар Тышкевич.

Он также подчеркивает, что, получив сообщения об угрозе теракта, пилоты обязаны – хотят пассажиры или нет, – садить самолет. А пассажиры и багаж подвергаться осмотру.

"Официальная версия – пилоты сообщили, что получили от белорусских диспетчеров информацию о возможном минировании рейса. Согласно конвенции ИКАО (Международная организация гражданской авиации — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие - прим. авт.) пилоты подчиняются указаниями диспетчера. А в воздушном пространстве государства диспетчер принимает решение, согласно безопасности своего государства. Есть также "Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов". На территорию самолета распространяется юрисдикция государства, которому он принадлежит. Командир судна является высшим должностным лицом на борту, до тех пор, пока, "компетентные органы государства не примут на себя ответственность за воздушное судно, а также за лиц и имущество, находящихся на борту." Вот только авиакомпания Ryanair не являет национальной, ее фонд зарегистрирован в нескольких государствах. Мог ли командир не подчиниться? Теоретически – да. Но если бы, к примеру, на ком-то из пассажиров оказался пояс шахида? Думаю, к экипажу в данной ситуации вопросов быть не должно", – отмечает Игар Тышкевич.

Другое дело – вопросы к действиям белорусского руководства. В ЕС уже назвали экстренную посадку самолета компании Ryanair в Минске и задержание Протасевича актами воздушного пиратства и государственного терроризма.

"Всё явно было спланировало. Именно такой рейс, не национального оператора, отслеживали. Как и Протасевича. Возможно, хакнув систему Ryanair, отслеживая электронку и карточки Романа. Не исключено, что информацию "слил" кто-то из близкого окружения Протасевича. Потом пошел сигнал о якобы минировании. Причем передали его таким образом, чтобы такого минера поймать было затруднительно", – отмечает эксперт.

По мнению Игара Тышкевича, Протасевичу предъявят обвинения как минимум по двум статьям: массовые беспорядки и их организация, а также подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них. Он не думает, что задержанного будут подводить под смертную казнь. Но срок до 15 лет вполне могут впаять. Скорее – меньше.

"Это сигнал от белорусской власти на внутриполитическое поле. Он укладывается в общее закручивание гаек в области медиа. К тому же, это демонстрация, что белорусская власть, мол, достаточно сильна и может достать кого угодно, в том числе оппозицию, пребывающую за границей", – отмечает Игар Тышкевич.

Он прогнозирует политические обвинения со стороны ЕС, США и так далее. Они уже звучат. Как следствие – дальнейшее обострение отношений между коллективным Западом и официальным Минском. Вопрос же с компанией будет урегулирован с помощью компенсации, считает Игар Тышкевич. И напоминает, что в октябре 2016 года Украина развернула самолета "Белавиа" перед его входом в воздушное пространство Беларуси. Воздушное судно вернули в аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Тогда с борта был снят гражданин Армении, а компания "Белавиа" позже получила компенсацию. Похожий алгоритм действий, судя по всему, прорабатывался с операцией по задержанию "вагнеровцев" украинскими спецслужбами в июле 2020 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси.