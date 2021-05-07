Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского

Выход фильма о провале операции по задержанию "вагнеровцев", о работе над началом которого расследовательская группа Bellingcat сообщила 22 декабря прошлого года, вновь откладывается. Как сообщил лидер Bellingcat, журналист Христо Грозев, фильм появится не раньше конца лета. Но в мае может увидеть свет текстовый вариант расследования. Что происходит вокруг этого расследования и по кому оно может ударить, "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Окара.

"По совокупности известной на данный момент информации, под ударом после выхода расследования по делу "вагнеровцев" могут оказаться ближайшие люди из окружения Зеленского. Не исключено, что и сам президент – как человек, с чьего попустительства всё произошло. Если данный материал будет доказывать причастность того же главы Офиса президента Андрея Ермака к передаче информации о спецоперации из Киева в Москву, это может стать не просто раскрытием шпиона, не просто шпионским скандалом, а серьезным ударом по украинской государственности. Такая ситуация вполне способна привести к обвинениям в госизмене. И стать детонатором для серьезных "антиЗеленских" выступлений. А это уже – путь к кризису системы власти в Украине", – предупреждает Андрей Окара.

По его мнению, если бы публикация соответствующего компромата (с мощной доказательной базой) произошла во время апрельского стояния российских войск на границе с Украиной, подобный скандал привел бы к временной дестабилизации украинского государства и армии. И создал удачный момент для нападения РФ на Украину.

"Не исключаю, что были определенные просьбы и договоренности, чтобы доклад опубликовали позже, когда его материалы не смогут сыграть такую ужасную дестабилизирующую роль для украинской государственности. Именно поэтому, вероятно, Христо Грозев отложил выпуск фильма. Правда, аргументируя это ограничениями на передвижения, введенными на фоне пандемии, а также сложностями в проверке данных, полученных расследователями. Впрочем, текстовая версия всё равно вскоре выйдет. Но она, в отличие от видео, не имеет такого мощного резонанса. А видео – это уже для широких масс. То есть, текстовый выход может смягчить удар и не создавать угрозу дестабилизации Украины", – размышляет политолог.

Как сообщалось ранее, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 32 российских наемника из ЧВК "Вагнер". Позже в СМИ заявили, что эти люди участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков ОРДЛО. Также стало известно, что их задержание планировалось СБУ совместно с ГУР МО. По данным СМИ, о проведении спецоперации было доложено президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего информация попала к белорусским силовикам.

22 декабря прошлого года в Bellingcat заявили, что приступили к расследованию этого инцидента.



3 марта 2021 года в Государственном бюро расследований сообщили, что в рамках расследования дела о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату боевиков ЧВК Вагнера допрашивается ряд лиц, в том числе Андрей Ермак.

Украинский журналист Дмитрий Гордон уверял, что 15 марта станет "судьбоносным тяжелым днем" для всей Украины, уточнив, что речь о выходе фильма о провале спецоперации по поимке "вагнеровцев". Но премьеру перенесли. И тогда, и сейчас.

Насколько этот фильм может быть судьбоносным для Украины в целом и главы Офиса президента – Андрея Ермака – в частности, разбирался "Телеграф".



Аналитик Олеся Яхно рассказала "Телеграфу", что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер".