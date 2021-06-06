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Лукашенко проработали, и ему придется отвечать за содеянное - Кравчук

Лукашенко проработали, и ему придется отвечать за содеянное - Кравчук
Обновлено 16:29 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Facebook

При всех обстоятельствах Александру Лукашенко не избежать серьезной оценки и в Беларуси, и вне Беларуси, и придется отвечать за содеянное.

Такое мнение выразил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, сообщает Телеграмм-канал NEXTA.

Комментируя теледопрос Романа Протасевича, Кравчук предположил, что влияние было и журналиста проработали, так как человек за несколько дней поменять так взгляды не может. 

"И зная систему, репрессивную машину, которая есть сегодня в Беларуси, формы работы и необузданность в этих вопросах самопровозглашённого президента Лукашенко — думаю, влияние было, и очень серьезное", - считает бывший президент Украины.

 По мнению Кравчука, ничего скрыть не удастся и народ в конце концов, оценит Лукашенко по-настоящему.

"Думаю, что при всех обстоятельствах Лукашенко не избежать серьёзной оценки и в Беларуси, и вне Беларуси, и придётся отвечать за содеянное", — добавил глава ТГК. 

Кроме того, Кравчук предположил, что к ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы РФ.

Напомним, 23 мая Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы арестовали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку Сапегу.

После чего власти сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Протасевич "участвовал в войне на Донбассе", а после - пригласил боевиков ЛНР в Минск, чтобы "задать вопросы" оппозиционеру.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 1,530

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Леонид Кравчук, Беларусь, Александр Лукашенко, Ryanair, Роман Протасевич.
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