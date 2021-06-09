Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Недвижимость в Украине подорожает на 20%, а рынок уйдет в "тень": какой сюрприз готовят власти
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину

"Я должна была утром защитить магистерскую, но вышло иначе": обнародованы письма девушки Протасевича из СИЗО

"Я должна была утром защитить магистерскую, но вышло иначе": обнародованы письма девушки Протасевича из СИЗО
09:02 Сегодня Телеграф

Родственники задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги поделились текстом первых писем от дочери из СИЗО КГБ Беларуси.

Об этом 9 июня сообщили BBC News.

В своих письмах девушка описала жизнь в СИЗО.

По ее словам, единственным страхом для нее является - "отстать от жизни". Она также боится выйти никем и ненужной обществу. В тексте письма она признается, что не успела защитить диссертацию, поскольку должна была защищать ее 3 июня.

Она вспомнила, что в ночь перед вылетом из Афин Роману приснился сон, что они приземлятся в Минске. Также Софья отметила, что вины Ромы в этом нет, поскольку он оберегал ее как умел.

письмо сапеги

Она также рассказала, что регулярно читает, а также тренируется и пишет дневник. У девушки нет часов, по этому она научилась ориентироваться по звону колоколов, который раздается каждый час, а состояние кожи она определяет по рукам, поскольку зеркала ей не дали.

Также она рассказала, что ее регулярно посещает врач и "колет глюкозу для аппетита".

письмо

Напомним, что Софью задержали 23 мая вместе с экс-главредом ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 89

Все по теме:

Беларусь, Роман Протасевич, Софья Сапега.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
05 Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
&quot;Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!&quot; Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
"Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь