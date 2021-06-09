"Я должна была утром защитить магистерскую, но вышло иначе": обнародованы письма девушки Протасевича из СИЗО

Родственники задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги поделились текстом первых писем от дочери из СИЗО КГБ Беларуси.

Об этом 9 июня сообщили BBC News.

В своих письмах девушка описала жизнь в СИЗО.

По ее словам, единственным страхом для нее является - "отстать от жизни". Она также боится выйти никем и ненужной обществу. В тексте письма она признается, что не успела защитить диссертацию, поскольку должна была защищать ее 3 июня.

Она вспомнила, что в ночь перед вылетом из Афин Роману приснился сон, что они приземлятся в Минске. Также Софья отметила, что вины Ромы в этом нет, поскольку он оберегал ее как умел.

Она также рассказала, что регулярно читает, а также тренируется и пишет дневник. У девушки нет часов, по этому она научилась ориентироваться по звону колоколов, который раздается каждый час, а состояние кожи она определяет по рукам, поскольку зеркала ей не дали.

Также она рассказала, что ее регулярно посещает врач и "колет глюкозу для аппетита".

Напомним, что Софью задержали 23 мая вместе с экс-главредом ТГ-канала "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о якобы минировании.