Страны ЕС утвердили новый пакет санкций против режима Лукашенко и расширили авиабойкот

Главы МИД стран ЕС на заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси.

Об этом 21 июня заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народа Беларуси, внедряет дальнейшие ограничительные меры", — написал Мишель в Твиттере.

Today the EU sends another strong signal of support to the people of Belarus by imposing further restrictive measures.

Our message to the regime cannot be misunderstood:

Release all political prisoners.

Stop further repression.

Start an inclusive national dialogue. pic.twitter.com/PqGHkvJFWL

— Charles Michel (@eucopresident) June 21, 2021