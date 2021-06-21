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У Лукашенко намерены приравнять "Жыве Беларусь" к нацистскому "Хайль Гитлер"

У Лукашенко намерены приравнять "Жыве Беларусь" к нацистскому "Хайль Гитлер"
15:12 Сегодня Телеграф

В Беларуси режим непризнанного президента Александра Лукашенко приравнял лозунг "Жыве Беларусь" к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".

Об этом 21 июня сообщили в Телеграм-канале "NEXTA".

Данную инициативу выдвинуло МВД страны, направив соответствующее предложение в Комитет госбезопасности.

Кроме того, к символике "нацистских коллаборационистов" предлагают приравнять и бело-красно-белый флаг, который белорусская оппозиция использовала во время массовых протестов против Лукашенко после фальсификации им результатов президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним, что ранее в Кабмине  запретили использовать воздушное пространство страны белорусским самолетам. В то же время Беларусь отказалась принимать украинские воздушные суда.

10 июня, Европарламент провел заседание, на котором принял в целом резолюцию по Беларуси и осудил принудительную посадку самолета компании Ryanair. За содеянное, европарламентарии призывают рассмотреть возможность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT и ввести санкции.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беларусь, Александр Лукашенко.
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