У Лукашенко намерены приравнять "Жыве Беларусь" к нацистскому "Хайль Гитлер"

В Беларуси режим непризнанного президента Александра Лукашенко приравнял лозунг "Жыве Беларусь" к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер".

Об этом 21 июня сообщили в Телеграм-канале "NEXTA".

Данную инициативу выдвинуло МВД страны, направив соответствующее предложение в Комитет госбезопасности.

Кроме того, к символике "нацистских коллаборационистов" предлагают приравнять и бело-красно-белый флаг, который белорусская оппозиция использовала во время массовых протестов против Лукашенко после фальсификации им результатов президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним, что ранее в Кабмине запретили использовать воздушное пространство страны белорусским самолетам. В то же время Беларусь отказалась принимать украинские воздушные суда.

10 июня, Европарламент провел заседание, на котором принял в целом резолюцию по Беларуси и осудил принудительную посадку самолета компании Ryanair. За содеянное, европарламентарии призывают рассмотреть возможность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT и ввести санкции.