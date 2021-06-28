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Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление

Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф

На фоне санкций Евросоюза против Беларуси, Беларусь, в свою очередь, приостанавливает свое участие в инициативе ЕС для соседних стран, которая носит название "Восточное партнерство". Кроме того, Минск отзывает постоянного представителя Беларуси при ЕС.

Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси.

В ходе встречи Посла ЕС была заявлена "твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".

Под прицел попали силовики и семья Лукашенко: Запад активно объединяется в санкциях по Беларуси

В частности, дипломату была доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, которые "угрожают национальной безопасности Беларуси и причиняют прямой ущерб ее экономике и гражданам".

Поэтому Беларусь приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Также сообщается, что Беларусь начинает процедуру прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отзывают в Минск для консультаций.

Подробнее о санкциях против Беларуси со стороны Евросоюза, читайте в материале "Телеграфа": Логистическая и финансовая катастрофа: что принесут Беларуси новые санкции ЕС.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Беларусь, Санкции, Евросоюз.
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