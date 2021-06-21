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Под прицел попали силовики и семья Лукашенко: Запад активно объединяется в санкциях по Беларуси

Под прицел попали силовики и семья Лукашенко: Запад активно объединяется в санкциях по Беларуси
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф

К Евросоюзу, который ввел санкции против Беларуси в понедельник, 21 июня, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича, присоединились и США.

О введении санкций сообщило в понедельник, 21 июня, министерство финансов США.

Так, Соединенные Штаты внесли в санкционный список еще 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси, печально известный минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.

Известно, что семь человек из числа подвергшихся санкциям Евросоюза напрямую связаны с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair. В списке также фигурируют лица, причастные к фальсификациям выборов, репрессиям и пыткам. Интересно, что в санкционный список ЕС вошли сын Александра Лукашенко, Дмитрий

Санкции США против Беларуси

и супруга сына Лукашенко, Виктора – Лилия Лукашенко (Семашко).

 Санкции США против Беларуси

Помимо этого, санкции против Беларуси утвердили также Канада и Великобритания.

Подробнее о санкциях против Беларуси со стороны Евросоюза, читайте в материале "Телеграфа": Логистическая и финансовая катастрофа: что принесут Беларуси новые санкции ЕС.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ЕС, США, Беларусь, Санкции, Евросоюз.
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