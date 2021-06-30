Путин понимает величие России как "тюрьму народов": что стоит за словами президента РФ об Украине

Президент России Владимир Путин понимает величие России как "тюрьму народов", где "батя за всех заступается (типа), у него все деньги и вся мудрость мира, и потому ему все должны".

Об этом в Facebook написала вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина (приводим текст полностью на языке оригинала).

"Путинские заклинания про один народ - это же проекция дисфункциональных семейных установок в политическую плоскость.

Это в здоровых семьях никакие родственные узы не трактуются как право собственности членов семьи друг на друга. А просто как повод для радости от возможности разделять моменты близости и взаимной поддержки.

А в дисфункциональных семьях люди друг другу "принадлежат", они друг другу всегда "должны" и живут "ради друг друга". И это в лучшем случае. Чаще бывает, что все члены семьи считаются собственностью одного монструозного папаши или мамаши.

И вот Путин понимает величие России как такую дисфункциональную семью (тюрьму) народов, где батя за всех заступается (типа), у него все деньги и вся мудрость мира, и потому ему все должны.

Понятно, что люди из таких семей начинают хоть как-то жить только если им удается сбежать и прервать все близкородственные коммуникации.

Жаль, что государство территориально и вообще планета маленькая".

Отметим, что Путин не в первый раз высказывается про "один народ". Рассуждая о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин не забыл упомянуть об этом тезисе.