России удобно "слить" Лукашенко, путинские войска не уйдут из Беларуси после учений: озвучен прогноз

После учений "Запад 2021", которые планируются на территории Беларуси в сентябре, российские войска не планируют оставлять территорию Беларуси, президенту РФ Владимиру Путину проще "слить" Александра Лукашенко.

Такое мнение "Телеграфу" озвучил директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

"И есть большие шансы, что подразделения РФ останутся после этих учений на белорусской земле, – прогнозирует Валерий Кравченко. – Идет мягкая аннексия Беларуси Россией. И фамилии главы белорусского государства тут особо не волнует Кремль, Путина", - сказал он.

По его словам, с одной стороны, РФ удобно "слить" Лукашенко, чтобы у руля Беларуси было новое лицо – абсолютно подконтрольное Кремлю и не раздражающее Запад.

"С другой – Лукашенко такой, как есть сейчас – выгоден. Он ослаблен, в то же время превращается в ястреба, антизападника, анитнатовца, антиевропейца. Озвучивает тезисы, которые не может озвучить официальная Москва", - добавил эксперт.

Подробнее о том, к чему может привести такая политика режима Лукашенко, читайте в материале "Телеграфа": Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко.