"Историческая ошибка Лукашенко": Кулеба отреагировал на действия Минска

В Украине отреагировали на действия Беларуси, которая на фоне санкций Евросоюза приостановила свое участие в инициативе ЕС для соседних стран "Восточное партнерство".

Этот шаг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в "Твиттере" назвал исторической ошибкой белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам Кулебы, можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию.

"Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - убежден министр.

Напомним, что во время встречи посла ЕС была заявлена "твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство". В итоге Беларусь приостановила своё участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и отозвала своего посла.