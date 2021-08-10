Литва отгораживается от Беларуси двойным забором: подробности

Сейм Литвы во вторник, 10 августа, объявил чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью и предоставил Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения белорусских нелегальных иммигрантов в свою страну. Также в скором времени там планируют построить заграждение.

Об этом 10 августа сообщает агентство "BNS".

Этот проект принял парламент Литвы 80 голосами "за", двумя "против" и двумя воздержавшимися.

К нововведению о физическом барьере у внешней границы Европейского Союза с Беларусью разрешено применять исключения при проведении госзакупок.

"Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, правительство Литвы планирует возвести двойное заграждение - из колючей проволоки и еще проволочный забор.

Служба государственной охраны подсчитала, что оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро.

Как заявляет Билотайте, принятый закон позволит значительно сократить сроки строительства заграждения.

Как пишет агентство, в этом году более 4,1 тыс. мигрантов попали в Литву через границу с Беларусью. Большинство из них - граждане Ирака.

В Литве представители правительства называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

Ранее "Телеграф" сообщал, что непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках "Большого разговора с президентом" заявил, что в страну могут перебросить "все силы" России.

Напоминаем, что в МИД Украины выразили недовольство касательно слов Лукашенко о "переправке оружия" и якобы подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси.