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Литва отгораживается от Беларуси двойным забором: подробности

Литва отгораживается от Беларуси двойным забором: подробности
21:15 Вт, 10 Август 2021 Телеграф Иллюстративное фото

Сейм Литвы во вторник, 10 августа, объявил чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью и предоставил Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения белорусских нелегальных иммигрантов в свою страну. Также в скором времени там планируют построить заграждение.

Об этом 10 августа сообщает агентство "BNS".

Этот  проект принял парламент Литвы 80 голосами "за", двумя "против" и двумя воздержавшимися.

К нововведению о физическом барьере у внешней границы Европейского Союза с Беларусью разрешено применять исключения при проведении госзакупок.

"Нужно оборудовать прочную, надежную границу с Беларусью, и сделать это как можно скорее", - сказала  министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Чтобы остановить наплыв нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, правительство Литвы планирует возвести двойное заграждение - из колючей проволоки и еще проволочный забор.

Служба государственной охраны подсчитала, что  оборудование заграждения на границе обойдется примерно в 152 млн евро.

Как заявляет Билотайте, принятый закон позволит значительно сократить сроки строительства заграждения.

Как пишет агентство, в этом году более 4,1 тыс. мигрантов попали в  Литву через границу с Беларусью. Большинство из них - граждане Ирака. 

В Литве представители правительства называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".

Ранее "Телеграф" сообщал, что непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках "Большого разговора с президентом" заявил, что в страну могут перебросить "все силы" России. 

Напоминаем, что в МИД Украины выразили недовольство касательно слов Лукашенко о "переправке оружия" и якобы подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Беларусь, Литва, Граница, Государственная пограничная охрана.
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