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Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко

Белорусского дипломата в Киеве вызвали "на ковер" после одиозных высказываний Лукашенко
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Министерство иностранных дел Украины во вторник, 10 августа, вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему несогласия с громкими заявлениями непризнанного международным сообществом президентом Беларуси Александра Лукашенко, прозвучавшими в рамках "Большого разговора с президентом".

Об этом 10 августа сообщает пресс-служба МИД Украины.

Белорусского дипломата предостерегли, что заявления Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются "соучастием" с РФ. Этими словами самопровозглашённый президент нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

Также в МИД Украины потребовали объяснений слов Лукашенко о допуске белорусской стороной на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича., с учетом того, что ранее в МИД Беларуси этот факт отрицали. 

Кроме того, в украинском министерстве выразили недовольство касательно слов Лукашенко о "переправке оружия" и якобы подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси. 

В МИД считают, что такими заявлениями Лукашенко хочет создать образ Украины как "враждебной" для Беларуси и белорусского народа страны. Также в министерстве отмечают, что словами о внешних угрозах Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

Кроме того, в Украине обратили внимание на угрозы непризнанного президента "поставить на колени" Украину, прикрываясь президентом РФ Владимиром Путиным. 

Белорусском дипломату указали, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. 

"Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", - говорят в МИД.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Лукашенко.

Напоминаем, что во время пресс-конференции Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что пробудет в кресле президента недолго.

Также Лукашенко заявил, что если он позвонит Зеленскому, то он не поднимет трубку из-за "непонимания этого разговора американцами".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Кирил Камышев.
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