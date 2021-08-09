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У Зеленского обвинили Лукашенко в трусости после шквала громких заявлений из Беларуси

У Зеленского обвинили Лукашенко в трусости после шквала громких заявлений из Беларуси
20:18 Пн, 9 Август 2021 Телеграф Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко касательно Украины в рамках "Большого разговора с президентом", случившемся в понедельник, 9 августа. В ответ Зеленский обвинил Лукашенко в трусости, ведь тот не смог решить кризис демократическим путем.

Об этом "Украине 24" 9 августа сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, во время заявления Лукашенко Зеленский был на полигоне "Широкий лан" на острове Змеиный, где он наблюдал за учениями разных типов войск и новыми средствами электронного контроля.

Никифоров говорит, что сейчас все усилия страны ориентируются на гарантию безопасности Украины и возвращения суверенитета оккупированным РФ территориям.

"Президент подчеркнул, что Украина борется с боевиками, а не тренируется, как заявил Александр Лукашенко", - говорит пресс-секретарь.

Зеленский считает, что заявления самопровозглашённого президента Беларуси не имеют оснований.

По словам Никифорова, Лукашенко может делать так говорить об Украине, чтобы отвернуть внимание общества от проблем в самой Беларуси.

Пресс-секретарь заявляет, что и Украина и другие демократические  страны сомневаются в юридическом статусе Лукашенко.

Никифоров говорит, что проблемы в Беларуси можно было решить демократическим путем, но у Лукашенко не хватило для этого смелости.

По словам Зеленского, Украина остается верным другом для Беларуси, но в ее политические дела вмешиваться не будет.

"Надеемся, что не будет недружеских шагов касательно Украины от самого Лукашенко. Если будут, он получит ответ и от нашего государства, и от международного сообщества", - подытоживает Никифоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 августа в рамках "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко назвал условие, при котором он признает Крым российским. Также он сказал, что если позвонит Владимиру Зеленскому, то тот не поднимет трубку из-за "непонимания этого разговора американцами". Кроме того, Лукашенко сделал громкое заявление о том, что пробудет в кресле президента недолго.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский.
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