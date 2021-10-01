Прошло всего 5 лет: как Лукашенко променял Украину на Путина

Президент Беларуси взялся укреплять границу с Украиной, опасаясь НАТО

В начале сентября 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы подписать ряд документов, открывающих путь к полному слиянию государств.

В своей недавней статье на сайте Atlantic Council Брайан Уитмор, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, доцент практики Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical, делится своим взглядом на эволюцию отношения лидера Беларуси к Украине и России. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

А все начиналось так тепло и дружественно

В далеком 2015 году, в кулуарах мирных переговоров в Минске, направленных на установление режима прекращения огня в украинском Донбассе, микрофон в прямом эфире записал разговор диктатора Беларуси Александра Лукашенко и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Два лидера обсуждали Владимира Путина. "Он ведет нечестную и грязную игру", — сказал Порошенко о кремлевском лидере, который вел войну на Донбассе и одновременно выдавал себя за миротворца, эффективно подавляя всех участников.

Лукашенко сочувственно кивнул и ответил: "Знаю, знаю. Все это понимают".

Крайности

Перенесемся теперь в настоящее, и мы видим, что Лукашенко присоединился к Путину в его "грязной нечестной игре" и манипуляциях.

На телевизионной встрече с военными в президентском дворце в Минске 27 сентября Лукашенко без предоставления каких-либо доказательств утверждал, что Украина создает учебные базы для беглецов из Беларуси с целью свержения его режима. Затем он заявил, также без доказательств, что НАТО создает военные базы в Украине.

"Понимаете, туда, в Украину, тащат войска НАТО. Под видом учебных центров они фактически создают базы. США создают базы в Украине! Понятно, что на это нужно реагировать", — сказал Лукашенко.

"Мы с Президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там должны быть предприняты какие-то действия. В противном случае завтра у нас будет неприемлемая ситуация прямо на границе Беларуси и России", — негодовал президент Беларуси.

И почти сразу же, как сговорившись,пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что любые базы НАТО в Украине абсолютно неприемлемы.

Лукашенко и Песков сделали подобные замечания, поскольку в Украине проходят регулярные учения Rapid Trident. Учения, которые включают подготовку 300 американских военнослужащих и 6 тыс. военнослужащих многонациональных сил под лозунгом программы НАТО "Партнерство ради мира", проходят с 20 сентября по 1 октября.

Комментарии Лукашенко стали последними в серии воинственных действий в отношении Украины. 13 сентября 2021 года он объявил, что Беларусь планирует разместить закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 на границе с Украиной, заявив при этом, что угроза с юга "накаляется" и "нам нужно подготовиться".

Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо 27 сентября подтвердил, что Минск продолжит укрепление границы с Украиной. "Вы видите, сколько там тренировочных лагерей. Это не бойскаутские лагеря. Там тренируют военных, — заявил он, — Естественно, цель только одна — тренироваться, а затем приехать сюда, в Беларусь, с неизвестными целями".

Воинственная риторика и необоснованные обвинения в адрес Украины отражают аналогичные обвинения, которые Беларусь выдвинула против Польши и Литвы в последние месяцы.

Это также резко контрастирует с тем, как Лукашенко позиционировал себя по отношению как к Украине, так и к Западу после аннексии Россией Крыма в 2014 году и вооруженной интервенции на Донбассе. Принимая первые мирные переговоры в Минске в сентябре 2014 г. и феврале 2015 г. (где участвовали лидеры Украины, России, Германии и Франции), которые привели к нынешнему шаткому соглашению о прекращении огня, Лукашенко пытался изобразить честного посредника между Москвой и Киевом.

Лидеры Германии, Франции, Украины, и России обсуждают сложившуюся ситуацию

Лукашенко также демонстративно отказался признать Крым частью России и даже высмеял логику Москвы, оправдывающую аннексию, заявив, что Монголия с таким же успехом может претендовать на значительную часть российской территории.

Затем белорусский лидер занял нейтральную позицию по мере обострения войны на Донбассе. Имея в виду Украину, Лукашенко заявил, что никогда не позволит использовать территорию Беларуси для нападения на другое государство, и дал понять, что Беларусь не заинтересована в том, чтобы быть частью так называемого «русского мира» Путина.

Украинские и белорусские болельщики в сентябре 2015 года

Двусторонние отношения между Минском и Киевом были настолько теплыми в это время, что, когда украинские и белорусские национальные футбольные команды играли друг с другом во Львове в сентябре 2015 года, их болельщики вместе вышли маршем под транспарантами с надписями "За вашу и нашу свободу" и "Братство Совести". Они также пели известные кричалки, высмеивающие Путина, и вместе сдавали кровь для раненых украинских солдат. Так было тогда. И вот, что происходит сейчас.

Маски сброшены

После начала массовых протестов против режима в Беларуси в августе 2020 года Лукашенко пошел ва-банк с Путиным. Это не только представляет собой серьезное изменение в уравнении безопасности на восточном фланге НАТО, угрожающее безопасности Латвии, Литвы и Польши, но также открывает для России потенциально смертоносный фронт, угрожающий Украине.

В то время как Соединенные Штаты все больше внимания уделяют возникающей угрозе со стороны Китая, уровень угрозы также опасно растет на европейском театре военных действий и требует безотлагательного внимания со стороны Вашингтона и НАТО.