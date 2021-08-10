Годовщина протестов в Беларуси: Лукашенко уйдет – это лишь вопрос времени

9 августа 2020 года по Беларуси прокатилась беспрецедентная волна протестов в связи с проведением президентских выборов, в которых были допущены серьезные нарушения. Протесты вскоре переросли в общенациональное продемократическое движение, которое могло свергнуть режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, в своей статье на сайте "Atlantic Council" излагает свой взгляд на ситуацию в Беларуси сейчас. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Когда его 26-летнее правление могло закончиться катастрофой, Лукашенко спасла Россия. Владимир Путин просто не мог допустить падения постсоветского диктатора в результате массового демократического восстания. Вместо этого он отправил в Минск самолеты пропагандистов, предоставил Лукашенко финансовый спасательный круг и публично заявил о своей готовности отправить российские войска в Беларусь, если ситуация "выйдет из-под контроля".

Вмешательство Москвы было успешным и открыло путь для все более жестких репрессий, поскольку белорусские власти стремились восстановить контроль над беспокойной страной. К концу календарного года массовые митинги протеста прекратились. Масштабы репрессий были ошеломляющими: десятки тысяч человек были задержаны, а сообщения о серьезных нарушениях прав человека стали обычным делом.

Хотя огромные протесты против режима в августе, сентябре и октябре 2020 года остались в далеком прошлом, разногласия продолжаются. Активисты внутри Беларуси находят все более изобретательные способы демонстрации своего противодействия властям, в то время как группы изгнанников и члены белорусской диаспоры работают над сбором доказательств преступлений режима и сохранением протестного движения в международной повестке дня.

Со своей базы в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская регулярно посещала западные столицы и недавно добилась громкой встречи с президентом США Джо Байденом. Между тем Лукашенко стал международным изгоем, политическое будущее которого почти полностью зависит от Кремля.

Прошел год после того, как в Беларуси прошли первые митинги протеста, а кризису не видно конца. Пока Лукашенко пользуется поддержкой России и лояльностью своих служб безопасности, он, похоже, находится в безопасности. Однако его жесткие репрессии в течение последних двенадцати месяцев оттолкнули большую часть белорусской общественности, и он столкнулся с нарастающей волной санкций со стороны международного сообщества. Мало кто ожидает, что он останется у власти на неопределенный срок.

Драматические события в Беларуси за последний год привлекли внимание международной общественности к этой стране, о которой часто забывают. Многие наблюдатели проводят параллели с двумя постсоветскими продемократическими революциями в соседней Украине, в то время как другие рассматривают протестное движение как напоминание о том, что развал СССР все еще продолжается. В первую годовщину протестов в Беларуси Атлантический совет пригласил ряд белорусских и международных экспертов поделиться своими взглядами на то, как прошедший год изменил Беларусь.

Ханна Любакова, внештатный научный сотрудник, Атлантический совет: Белорусское общество, или, по крайней мере, большая его часть, за последний год достигло совершеннолетия. Александру Лукашенко удалось сохранить свою основную базу поддержки, составляющую около 20-30% населения, но он также настроил против себя миллионы белорусов, которые ранее были нерешительными или аполитичными. Страна в целом прошла точку невозврата много месяцев назад, и явное большинство белорусов теперь больше не готовы терпеть нынешнюю диктатуру.

Лукашенко все еще цепляется за власть, но его хватка более хрупкая, чем может показаться. Он понимает, что любые шаги по ослаблению нынешних репрессий быстро приведут к новым массовым протестам, когда десятки тысяч людей выйдут на улицы. Он не осмеливается рисковать даже незначительными политическими событиями, такими как выборы в местные органы власти, потому что это может послужить новым фокусом для мобилизации антиправительственных настроений. Вместо этого сегодняшняя Беларусь находится в состоянии неопределенности, которое не может длиться вечно.

Национальная идентичность за последний год окрепла. Исторический бело-красно-белый белорусский национальный флаг получил широкое признание благодаря своей роли символа протестов. Страну также объединяет мирный характер движения, отражающий неприятие насилия, которое глубоко укоренилось в белорусском обществе. Другой отличительной чертой протестов была заметная роль женщин, которые стали ключевой движущей силой. Это бросило вызов гендерным стереотипам в белорусском обществе и изменило представления об участии женщин в политической жизни.

Хотя борьба еще далека от завершения, уже ясно, что Лукашенко нечаянно заложил основы будущей демократической Беларуси. Его действия за последний год отвлекли критическую массу белорусов от авторитаризма. Это вселяет в меня надежду, когда я думаю о возможном переходе к демократии. После событий последних двенадцати месяцев белорусы никогда не позволят другому тирану стать президентом.

Джонатан Кац, старший научный сотрудник, директор по демократическим инициативам, Германский фонд Маршалла в США: В первую годовщину фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и последующего демократического восстания трудно выйти за рамки продолжающейся борьбы, нарушений прав человека, более 600 политических заключенных и ужасных преступлений, совершенных в Беларуси и за рубежом Александром Лукашенко и его авторитарным режимом. Этот одиозный режим все больше подчиняется Кремлю и поддерживается кремлевским режимом, который параллельно проводит собственные репрессии в России.

Усилия белорусов по достижению мирных политических изменений после двадцати шести лет авторитаризма непоправимо изменили курс всей нации и сформировали политику США, Европы и международного сообщества в целом по отношению к стране. Теперь мир смотрит на Беларусь через совершенно новую призму.

Встреча 28 июля президента Байдена и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской подчеркивает глубокие изменения в восприятии Вашингтоном белорусов и их демократической борьбы. Это мощный сигнал поддержки изменений, к которым стремились за последний год. США, трансатлантическое сообщество и партнеры отреагировали на потребности Беларуси повышением уровня помощи, дипломатического взаимодействия и ужесточением санкций. Еще большее количество подобной поддержки будет оказано в будущем.

Изменения в Беларуси возглавят храбрые белорусы, которые по-прежнему держат свою линию. Но после 9 августа внимание США и других партнеров будет очень необходимо для усиления давления и оказания критически важной поддержки гражданским активистам, независимым СМИ и другим лицам, пострадавшим от репрессий.

Мириам Космель, старший эксперт по Восточной Европе, фонд "Bertelsmann Stiftung", Германия: Белорусское общество вырвалось из своей прежней зависимости от отца Александра Лукашенко, который защищал своих подданных от опасностей, реальных или мнимых, требуя взамен безоговорочного подчинения. В настоящее время в Беларуси не проходят широкомасштабные публичные протесты, но это связано только с чудовищным насилием, применяемым против протестующих. Сопротивление режиму Лукашенко просто сместило акцент, особенно на деятельность за рубежом.

Старые разногласия были преодолены. Это верно для оппозиционных политиков, но также и для людей, которые ранее мало интересовались политикой. Возникает новая политизация общества, которая явно выходит за рамки активистов. То, что служащие государственных предприятий и жители сельской местности автоматически выступают за Лукашенко, уже неверно. Единственная группа, которая надежно стоит за режимом, - это силы безопасности, лояльность которых Лукашенко покупает за счет высоких зарплат и которые опасаются ответственности в случае потери власти.

В белорусском обществе есть замечательное чувство солидарности. Однако, пока Лукашенко будет держаться за власть, государственный аппарат будет продолжать подчинять общество и мешать гражданским инициативам крепнуть и развиваться. Те, кто не скрывает своей критики, попадут в тюрьму или будут вынуждены уехать за границу. Это затрудняет продолжающиеся общественные дебаты о политическом будущем Беларуси.

Мария Снеговая, внештатный научный сотрудник, Атлантический совет: Отмечая годовщину протестного движения в Беларуси, трудно не прийти к выводу, что автократический ответ оказался успешным. В первые месяцы протестующие не смогли захватить контроль над страной или хотя бы вызвать достаточный раскол в элите режима или между Лукашенко и силами безопасности. Это позволило Лукашенко спровоцировать массовые репрессии в масштабах, ранее невиданных в Европе двадцать первого века.

Реакция международного сообщества была недостаточно решительной, и многие из худших эксцессов Лукашенко остались безнаказанными. Это придало ему смелости и позволило расширить свои репрессивные меры на международном уровне. Самым вопиющим проявлением пренебрежения белорусского диктатора к международным стандартам стало принудительное приземление в мае 2021 года гражданского рейса ЕС, проходящего через воздушное пространство Беларуси, и задержание пассажира-диссидента.

События в Беларуси имели для России мрачные последствия. Ужаснувшись возможности того, что Беларусь послужит источником вдохновения для аналогичных антиправительственных протестов в России, Кремль активно поддержал Лукашенко, одновременно применяя самые жесткие на сегодняшний день репрессии против гражданского общества России. В результате Россия сейчас идет по белорусскому пути: растет число независимых журналистов, юристов, активистов и политиков, которым грозят аресты или которые вынуждают бежать из страны. Запад пока не дал адекватного ответа на этот мощный авторитарный всплеск, вызванный протестным движением в Беларуси.

Ян Пекло, бывший посол Польши в Украине: Пропасть, разделяющая белорусский народ и режим Лукашенко, резко углубилась. Теперь совершенно ясно, что диктатор не заинтересован ни в какой форме диалога с обществом. Репрессивные меры расширились внутри страны, хотя есть основания полагать, что белорусский КГБ также начал международные операции, такие как захват пассажирского самолета ЕС в воздушном пространстве Беларуси и недавнее предполагаемое убийство белорусского активиста, проживающего в изгнании в Украине.

Тем временем режим Лукашенко продолжает спонсировать и организовывать массовую нелегальную миграцию в Литву. Сегодняшняя Беларусь служит полигоном для гибридной войны России против западного мира. Поскольку Россия и Беларусь планируют провести в сентябре совместные военные учения, близлежащие Украина, Польша и Литва должны быть готовы к возможным провокациям.

По мере того, как протестное движение в Беларуси достигает первой годовщины, возможно, самой удивительной особенностью белорусов является их способность продолжать демонстрировать свою оппозицию, несмотря на жестокость репрессий. Также хорошей новостью является то, что Светлана Тихановская признана на Западе законным лидером демократической белорусской оппозиции.

Наталья Коляда и Николай Халезин, совместные генеральные директора, Творческий центр политики: События прошлого года в Беларуси лучше рассматривать как национальное пробуждение. Возможно, это была самая мощная и глубокая трансформация в Европе со времен падения коммунизма и окончания холодной войны.

Белорусы продемонстрировали свое неприятие авторитаризма и проявили замечательное мужество, продолжая протестовать, несмотря на беспрецедентные репрессии. Белорусское общество продемонстрировало феноменальный уровень самоорганизации как внутри страны, так и среди зарубежной диаспоры. Это позволило сохранить давление на диктатуру, а также мобилизовать международное сообщество на поддержку демократических устремлений Беларуси.

Еще одним ключевым событием последних двенадцати месяцев стала потеря влияния Кремля в белорусском обществе. Решение российского руководства поддержать режим Лукашенко радикально изменило отношение Беларуси к России. В результате многие белорусы, ранее симпатизировавшие тесным связям с Россией, теперь склонны рассматривать Европейский Союз и США как более подходящих долгосрочных партнеров.

Здесь уже очевидно, что режиму Лукашенко нет пути назад. Настоящий вопрос в том, что будет дальше и как долго продлится переходный период от диктатуры к демократии.

Брайан Уитмор, внештатный старший научный сотрудник, Атлантический совет: За последний год Беларусь изменилась в двух важных пунктах. Во-первых, режим Александра Лукашенко не только стал еще более авторитарным и репрессивным, но и более решительно перешел в орбиту России. До провальных выборов в августе 2020 года и жестоких репрессий Лукашенко белорусский режим пытался сохранить свои возможности для Запада. Лукашенко сопротивлялся попыткам Москвы построить авиабазу в Беларуси, дистанцировался от конфликта Владимира Путина с Западом и пытался быть честным посредником в войне на Украине. Сегодня Лукашенко пошел ва-банк с путинской Россией, присоединился к конфликту Москвы с Западом, делает угрожающие шаги в сторону Украины и, похоже, готов допустить постоянное присутствие российских войск.

Второй важный момент, в котором Беларусь изменилась за последний год, - это то, что гражданское общество стало более смелым, а общественное мнение стало более прозападным. Из-за поддержки Путиным Лукашенко популярность кремлевского лидера в Беларуси падает, а обычные белорусы теперь все чаще ищут вдохновения на Западе. Линии противостояния в Беларуси ясны: ось автократов Путин-Лукашенко против все более симпатизирующей западу белорусской общественности.

Полина Садовская, руководитель программы "Евразия", НКО "PEN America": В Беларуси две реальности. Первая - это реальность Александра Лукашенко, где все сосредоточено вокруг него и его соратников, а критики попадают в тюрьму. Другая реальность - это то, что белорусский народ терпел Беларусь Лукашенко до августа 2020 года, но не мог больше терпеть.

Раньше Лукашенко играл и за Россию, и за Запад. События августа 2020 года показали, что он больше не может этого делать, главным образом потому, что ни Европа, ни США не могут мириться с жестокими репрессиями против гражданского общества, преследуемого после украденных президентских выборов в 2020 году.

Беларусь теперь решила сыграть роль государства-изгоя, как Северная Корея, Иран или Мьянма. Белорусское правительство не только серьезно усилило контроль над гражданским обществом, заключив в тюрьму около 30 журналистов за выполнение своей работы и недавно приняв решение о роспуске более 65 правозащитных организаций, включая нашу родственную организацию "PEN Беларусь", но и предпринимает смелые шаги, пытаясь заблокировать Резолюции ООН о восстановлении демократии в других местах, как это недавно было сделано с резолюцией по Мьянме.

Успехи, достигнутые лидером оппозиции Светланой Тихановской и ее командой, включая ее недавнюю встречу с президентом Байденом, дают повод для надежды на то, что Беларусь никогда не вернется к статус-кво, существовавшему до августа 2020 года, как бы Лукашенко ни хотел. Тем не менее, белорусское гражданское общество сейчас нуждается в большей поддержке, как дипломатической, так и финансовой. Международное сообщество больше не может отводить глаза и делать вид, что ничего не замечает.

Владислав Давидзон, внештатный научный сотрудник, Атлантический совет: Народная революция, охватившая Беларусь год назад, до сих пор не смогла изгнать диктатора, правившего страной более четверти века. Однако она во многом изменила Беларусь. Совершенно очевидно, что пути назад нет, несмотря на желание Лукашенко постоянно держать Беларусь в ловушке реальности, напоминающей Советский Союз примерно в 1981 году.

К сожалению для диктатора, современная белорусская политическая нация оформилась за последний год со своей собственной культурой, традициями, вкусами, общими воспоминаниями и внутренними шутками. В такой ситуации, независимо от того, сколько сил будет применено, такой сильный правитель, как Лукашенко, без какой-либо особой идеологической идентичности или региональной базы власти не может рассчитывать на бесконечное правление над несогласным большинством. Он покинет место происшествия – это лишь вопрос времени.

Как может выглядеть постлукашенковская Беларусь? С середины 1990-х белорусы были лишены возможности вести значимые общенациональные дебаты о том, в какой стране они хотят жить. Теперь у них есть веские основания для изучения фундаментальных вопросов, таких как предпочтительные политические модели, геополитические союзы, что это означает, жить в Европе, и какова суть их национального характера. Самое главное, что народ Беларуси больше не боится, и нет никаких сомнений в том, что большинство белорусов хотят ухода Лукашенко.

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