Конец эпохи Лукашенко: как Россия поглощает соседнюю Беларусь

Будет ли у Беларуси самостоятельное политическое будущее после подписания союзных документов с Россией?

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в четверг, 9 сентября 2021 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы подписать ряд документов, открывающих путь к полному слиянию государств. Но как все дошло до этого и что будет дальше?

В своей статье на сайте журнала "National Interest" Марк Эпископос, репортер по национальной безопасности, пишет о результатах встречи двух лидеров и о том, что подписанные соглашения означают для двух стран. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

В результате почти четырехчасовой встречи в Москве лидеры двух стран объявили об утверждении двадцати восьми интеграционных программ. Как отметил Путин, в настоящее время их приоритетом является реализация экономических положений, изложенных в Договоре о Союзном государстве от 1999 года.

"Это серьезное усилие, которое в основном сосредоточено на экономике, финансах и промышленной политике. Что имеет жизненноважное значение, особенно сейчас, когда мир сталкивается с последствиями коронавирусной инфекции, которая оказала давление на экономику по всему миру, снизив глобальный ВВП более чем на 3 процента, а торговля потеряла еще больше", — заявил Владимир Путин.

Эти моменты включают сближение макроэкономической политики и валютного регулирования, интеграцию систем потребительских платежей, общую защиту прав потребителей и законы о туризме, а также шаги в направлении единой промышленной и сельскохозяйственной политики.

Россия продолжит поставлять своему партнеру по Союзному государству природный газ по субсидированным ценам и планирует в ближайшие годы создать общий рынок газа. Москва предоставит Беларуси еще 630 млн долларов в виде займов до 2022 года, что станет последним из серии пакетов российской финансовой помощи для стабилизации экономики Беларуси в условиях продолжающегося противостояния Лукашенко с Западом.

Читайте также: Категория Мир России придется менять Налоговый кодекс, чтобы дать кредит Беларуси Россия внесет поправки в Налоговый кодекс для того, чтобы дать Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Эти шаги предшествуют более глубокому набору программ политической интеграции, и, как сообщил журналистам Путин, в будущем, вероятно, будет создан парламент Союзного государства. Встреча Путина и Лукашенко совпадает с "Западом-2021", масштабной серией совместных учений, предвещающих беспрецедентную степень военного сотрудничества и возможную интеграцию между Вооруженными Силами России и Беларуси.

Эта встреча знаменует конец эпохи Лукашенко, который построил свою карьеру на том, что он и его правительство гордо называли «многовекторной внешней политикой».

Белорусский лидер на протяжении многих лет налаживал продуктивные рабочие отношения с Западом (а в последнее время и с Китаем), чтобы противодействовать тому, что в противном случае было бы его односторонней зависимостью от Кремля.

Стратегическое видение Лукашенко заключалось в создании геополитически подвижной Беларуси, ловко маневрирующей между более крупными и могущественными соседями для защиты своих экономических интересов и национального суверенитета.

Белорусский президент попытался представить итоги встречи 9 сентября как взаимовыгодный свершившийся факт, определенный еще в Договоре о Союзном государстве 1999 года.

Встреча двух президентов 9 сентября в Москве

"Я хотел бы спросить критиков нашей интеграции в России: где вы видите гирю, на ноге России? В этих программах нет минусов ни для белорусов, ни для россиян — и быть не может", — сказал Лукашенко, — "Как отметил Президент Путин, цель всех этих мер — улучшить благосостояние наших народов. И, наверное, пора закрыть этот вопрос. Наша интеграция была задумана как взаимовыгодная и не более того".

Но Лукашенко, который руководит Беларусью более двух десятилетий, далеко не тот принципиальный и восторженный сторонник интеграции, как можно было бы подумать о нем, наблюдая его выступление в четверг.

В последние годы правительство Лукашенко не спешило формализовать положения договора об интеграции, а вместо этого использовало более тесные связи с западными правительствами, чтобы заставить Кремль пойти на большие экономические уступки. Еще в мае 2020 года Лукашенко подписал соглашение об импорте нефти с администрацией Трампа. Это было своего рода послание Москве.

Затем были выборы президента Беларуси 2020 года. Лукашенко победил кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, набрав чуть более 80% голосов (Официальные данные ЦИК — ред.). Это вызвало протесты и обвинения в фальсификациях на выборах со стороны ряда западных столиц, которые отказались признать результат выборов.

Правительство Лукашенко, оказавшееся в сложной ситуации, попало под возобновленный режим западных санкций, пагубные экономические последствия которого они все еще пытаются смягчить.

Тихановская покинула страну и создала в соседней Литве своего рода правительство в изгнании, которое официально признало ее президентом Беларуси вскоре после выборов.

И без того шаткое положение Лукашенко ухудшилось, когда он принял решение посадить авиалайнер, чтобы арестовать активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича, а также на фоне недавних обвинений Польши и стран Балтии в том, что Минск использует поток мигрантов в качестве оружия против своих соседей по НАТО.

Лукашенко, которого недоброжелатели заклеймили не только диктатором, но и террористом, и который испытывает на себе действие санкций США и ЕС, стоит перед самым серьезным испытанием за время своего двадцатисемилетнего пребывания на посту лидера Беларуси.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Путин получил подарок, а Лукашенко выиграл время И Путин, и Лукашенко остались в плюсе после переговоров, но разве что небольшом

Именно в этом контексте Лукашенко, исчерпав все другие варианты, встретился с Путиным, чтобы дать зеленый свет соглашению о Союзном государстве, которому он годами успешно сопротивлялся — соглашению, которое не только смывает его основное внешнеполитическое наследие, но и бросает тень на его личную политическую судьбу.

Лукашенко, несмотря на все свои бесспорные ошибки, четко сформулировал и решительно реализовал концепцию суверенитета Беларуси, которая теперь разбилась о кремлевские купола. Западная кампания максимального давления против Минка достигла гротескной версии своей намеченной цели: правительства Лукашенко, как мы его знаем, больше нет. Но, на его месте быстро появляется российский форпост, охотно поглощаемый своим более крупным и могущественным соседом.

Запад-2021

Сейчас в Беларуси проходят совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". Они продлятся до следующего четверга, 16 сентября. Об этом сообщает новостной сайт "News.Yahoo".

В субботу, 11 сентября министерство обороны заявило, что Россия использовала новые боевые роботы и тактические военные автомобили во второй день активной основной фазы крупных военных учений со своим бывшим советским союзником Беларусью.

Cовместные российско-белорусские учения "Запад-2021" демонстрируют степень военного сотрудничества между двумя странами

Войска использовали боевых роботов "Платформа-М", которые управляются дистанционно и вооружены гранатометами и пулеметами, говорится в сообщении министерства. Российские информационные агентства заявили, что такие образцы вооружений использовалось впервые.

Боевой робот "Платформа-М"

Как сообщают российские СМИ, также были использованы новые тактические боевые машины "Сармат-2".

Тактические боевые машины "Сармат-2"

Президент Владимир Путин отрицает, что учения направлены против какой-либо иностранной державы, и говорит, что они хорошо продуманы, учитывая возросшую активность НАТО у границ России и ее союзников.

Соседи, такие как Украина и члены НАТО Польша и Литва, говорят, что такие большие учения так близко от границы могут быть провокационными.

"Мы должны понимать, что это (военное нападение России на Эстонию) действительно может произойти в ближайшие годы", — заявил в пятницу вечером командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

"Скорее всего, цель России состоит не в том, чтобы нас оккупировать — она не хочет получить контроль через оккупацию, но пользуется нестабильностью и влиянием через нестабильность", — цитирует его слова агентство новостей "BNS News".

Маневры проводятся каждые четыре года, но учения в этом году были расценены как особый сигнал о поддержке Россией Беларуси и ее лидера Александра Лукашенко, который подвергается давлению со стороны Запада за подавление инакомыслия.

Кремль рассматривает Беларусь как стратегически важный буфер на своем западе и помог Лукашенко удержать власть с помощью кредитов и политической поддержки, после того, как он подавил народное восстание в прошлом году.