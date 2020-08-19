Европейский совет ввведет санкции против Беларуси

Скоро ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацие выборов в Беларуси. ЕС не принимает безнаказанность. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Поскольку выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ЕС не признает результатов, представленных белорусскими властями. Европейский Союз солидарен с людьми Беларуси.

И мы не принимаем безнаказанность. Протесты в Беларуси - это не про геополитику. Речь идет о праве народа свободно выбирать свое руководство", - отметил Шарль Мишель.

По его словам, ЕС ожидает полного и прозрачного расследования всех возможных злоупотреблений.

"Вскоре ЕС введет санкции в отношении значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов. Мы призываем белорусские власти найти выход из кризиса через прекращение насилия, деэскалацию и всесторонний национальный диалог.

Только мирный и демократический процесс, подкрепленный независимыми и свободными СМИ и сильным гражданским обществом, может обеспечить устойчивые решения. Все стороны, включая третьи государства, должны поддерживать такой процесс", - добавил он.

Ранее, в ЕС приняли решение о выделении народу Белоруссии 53 млн евро для помощи в кризисной ситуации. Решение было принято в ходе саммита по Белоруссии, который проходил в режиме видео-конференции.