В ЕС выделят белорусскому народу более 50 млн евро

В ЕС приняли решение о выделении народу Белоруссии 53 млн евро для помощи в кризисной ситуации. Решение было принято в ходе саммита по Белоруссии, который проходил в режиме видео-конференции.

Главы ЕС заявили, что готовы помочь мирному переходу власти в республике и призвали правительство страны найти мирный выход из кризиса.

ЕС решил ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Белоруссии.

Новые выборы

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз единогласно призывает Белоруссию провести новые выборы. Также он не упустил возможности предложить правительству страны "отойти от энергетической зависимости от России".

Выборы были сфальсифицированы

При этом канцлер Германии Ангела Меркель отказалась быть посредником между официальными властями и оппозицией в республике, после того как действующий лидер Александр Лукашенко отказался от разговора – он просто не взял трубку. Меркель по итогам саммита сделала два вывода: "белорусские выборы, несомненно, были нечестными и внешнее вмешательство в ситуацию недопустимо".

Санкции против Лукашенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что трансформация Белоруссии должна происходить изнутри, руками самих белорусов. Она также сообщила, что ЕС может ввести санкции против Лукашенко, но решение по этому вопросу будет принято позже.

Ситуация в Беларуси на сегодня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

В Кремле не видят нужды в оказании военной поддержки Беларуси в рамках ОДКБ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина - Дмитрий Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

В Гродно силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов.