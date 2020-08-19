В Беларуси рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас координирует свои действия с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Союзного государства и ОДКБ.

Об этом сказала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает российский ТАСС в среду, 19 августа.

"Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров. Это и Союзное государство, и ОДКБ", – сказала она.

Эйсмонт также напомнила, что в последние дни между лидерами стран состоялось несколько телефонных звонков.

Так, Лукашенко попросил Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По ее словам, белорусский президент на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель.

"Каким может быть от него (разговора – ред.) эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас", – сказала Эйсмонт.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.