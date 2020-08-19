Тихановская просит ЕС "поддержать пробуждение Беларуси" и не признавать выборы (Видео)

По словам Тихановской, Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах белорусов и всего мира.

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к ЕС. Она заявила, что выборы 9-ого августа не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными.

Об этом она заявила в видеообращении.

Тихановская заявила, что люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом.

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси", - заявила она.

По ее словам, этот совет возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога и объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.