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"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу": Лукашенко ответил на критику Запада

"Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу": Лукашенко ответил на критику Запада
13:39 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, которое передает государственное информагентство БЕЛТА

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся…

Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы…

Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее…

Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", заявил Лукашенко.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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