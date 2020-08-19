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"Кадры с демонстраций говорят сами за себя": спикер Бундестага призвал "диктатора Беларуси" отказаться от насилия

"Кадры с демонстраций говорят сами за себя": спикер Бундестага призвал "диктатора Беларуси" отказаться от насилия
Обновлено 06:46 Сегодня Телеграф УНН
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси остановить насилие в сторону мирных демонстрантов. Об этом он рассказал в интервью DW.

"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", — сказал Шойбле, добавив, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".

В свою очередь Европа, по его словам, должна со всей четкостью показать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказа от насилия".

При этом европейцы не стремятся к распределению сфер влияния, а осознают свою ответственность — в том числе своих соседей, пояснил немецкий политик.

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-либо, и тем более не против России", — заявил он.

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По словам спикера парламента ФРГ, важно урегулировать ситуацию ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе, которые он попытался организовать — говорят сами за себя", — добавил Шойбле.

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Все по теме:

Германия, Беларусь, Протесты, Вольфганг Шойбле.

Автор:

Телеграф
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