Протесты в Беларуси: в Гродно местные власти приняли требования протестующих

В Гродно силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих.

В городе Гродно на фоне протестов в Беларуси местные власти приняли требования, выдвинутые штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. В частности, позволили участие в массовых акциях.

Об этом сообщает "Медиазона. Беларусь".

В городе позволили собираться на центральных площадях в любое время, даже больше, власти обещают "медицинское, техническое и информационное сопровождение".

Силовики извинились за свои действия и отпустили всех протестующих. Также власти обещают проверить действия милиционеров во время протестов.

Кроме того, обещают, что руководители предприятий не будут наказывать рабочих за забастовки.

Оппозиции выделят время для выступления на местном телеканале "Гродно Плюс".

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.