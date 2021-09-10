Военные учения РФ и Беларуси стартовали: какие риски они несут для Украины и готовы ли мы к неприятностям?

Украинское военное командование оказалось в сложнейшей ситуации, но эксперт высоко оценивает его подготовку

В пятницу, 10 сентября, началась активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Они пройдут на территории России и Беларуси, а участие в них примут приблизительно 200 тысяч военнослужащих. Накануне учений непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Москве с Владимиром Путиным. Стороны договорились о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Какие риски несут эти учения и сближение Беларуси с Россией? Готовы ли мы к вероятным вызовам? Своим мнением с "Телеграфом" поделился ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

"Совместные российско-белорусские военные учения "Запад" проходят каждые 4 года. Предыдущие были в 2017-м. И тогда мы тоже с большим вниманием за ними следили, проводили параллельно свои, чтобы наши подразделения находились в состоянии повышенной боевой готовности, были выведены из мест постоянной дислокации. Пункты управления вооруженными силами были развернуты или в полевых условиях, или на запасных командных пунктах", – отмечает Юрий Кочевенко.

По его словам, каждый раз появление российских войск на территории Беларуси, причем в такое количестве, не может не вызывать опасения с нашей стороны.

"Тем более, что в этот раз такие учения проходят в условиях, когда Беларусь откровенно перестала быть нейтральным государством в российско-украинской войне, всё больше попадая в зависимость от РФ. И так называемый президент Беларуси Лукашенко уже не скрывая ведет антиукраинскую политику. Поэтому мы не можем, как и наши союзники – Польша, Литва, Латвия – отнестись без соответствующего внимания к этим учениям. Украина на них отвечает учениями "Объединенные усилия-2021", которые пройдут с 22 по 30 сентября. В них примут участие наши партнеры из 15 государств", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что с точки зрения сложности задач не позавидуешь высшему военному руководству Украины.

"Мы вынуждены обеспечивать безопасность практически на всех направлениях нашей госграницы. Это нелегко. Речь о российско-украинской границе, границе с временно оккупированным россиянами Приднестровьем, админгранице с оккупированным Крымом, линии разграничения на оккупированном Донбассе. И теперь еще более тысячи километров украино-белорусской границы, – поясняет Юрий Кочевенко. – Но на данный момент наблюдается достаточная подготовленность, слаженность оперативного управления нашими войсками. Всё это выросло в последние годы. И это как минимум говорит о том, что в случае, если у агрессора возникнут мысли о полномасштабном вторжении на территорию Украины (не важно, с какого направления), легко эту задачу выполнить не удастся".

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Эксперт также отмечает, что учения "Запад-2021" в этом году являются лишь одним из элементов постоянного создания напряженности со стороны РФ. То, что на военном языке называется демонстрационные действия.

"С марта начались перемещение больших военных соединений, подразделений, сил, средств, техники, личного состава к границам Украины, насыщение своими подразделениями оккупированного Крыма, проведение учений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И весной, и летом мы были на таких качелях напряженности. И "Запад-2021" – еще один из таких эпизодов, несущих угрозу не только Украине, но и Польше, Балтийским государствам. Нам просто нужно оставаться с холодной головой, не паниковать, не бояться. При этом находиться в высоком тонусе, в состоянии постоянной боевой готовности", – подчеркивает Юрий Кочевенко.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая 10 сентября на форуме YES Brainstorming 2021, допустил риск полномасштабной войны Украины с РФ.

Вслед за председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым, по словам которого РФ якобы не хочет воевать с Украиной, однако такое "может произойти", на заявление Зеленского отреагировал и спикер российского президента Дмитрий Песков.