Кінець епохи Лукашенка: як Росія поглинає сусідню Білорусь

Чи буде у Білорусі самостійне політичне майбутнє після підписання союзних документів з Росією?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в четвер, 9 вересня 2021 року зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб підписати ряд документів, які відкривають шлях до повного злиття держав. Але як все дійшло до цього і що буде далі?

У своїй статті на сайті журналу "National Interest" Марк Епіскопос, репортер з національної безпеки, пише про результати зустрічі двох лідерів і про те, що підписані угоди означають для двох країн. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

В результаті майже чотиригодинної зустрічі в Москві лідери двох країн оголосили про затвердження двадцяти восьми інтеграційних програм. Як зазначив Путін, в даний час їх пріоритетом є реалізація економічних положень, викладених в Договорі про Союзну державу від 1999 року.

"Це серйозне зусилля, яке в основному зосереджено на економіці, фінансах і промисловій політиці. Що має життєво важливе значення, особливо зараз, коли світ стикається з наслідками коронавирусної інфекції, яка чинила тиск на економіку по всьому світу, знизивши глобальний ВВП більш ніж на 3%, а торгівля втратила ще більше", — заявив Володимир Путін.

Ці моменти включають зближення макроекономічної політики і валютного регулювання, інтеграцію систем споживчих платежів, спільний захист прав споживачів і закони про туризм, а також кроки в напрямку єдиної промислової і сільськогосподарської політики.

Росія продовжить постачати своєму партнеру по Союзній державі природний газ за субсидованими цінами і планує в найближчі роки створити загальний ринок газу. Москва надасть Білорусі ще 630 млн доларів у вигляді позик до 2022 року, що стане останнім з серії пакетів російської фінансової допомоги для стабілізації економіки Білорусі в умовах триваючого протистояння Лукашенка з Заходом.

Читайте також: Категорія Світ Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції Литва, Латвія і Естонія ввели санкції до 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Ці кроки передують глибшому набору програм політичної інтеграції, і, як повідомив журналістам Путін, в майбутньому, ймовірно, буде створено парламент Союзної держави. Зустріч Путіна і Лукашенка збігається із "Заходом-2021", масштабною серією спільних навчань, які показують безпрецедентний ступінь військового співробітництва та можливу інтеграцію між Збройними Силами Росії і Білорусі.

Ця зустріч знаменує кінець епохи Лукашенка, який побудував свою кар’єру на тому, що він і його уряд гордо називали "багатовекторною зовнішньою політикою".

Білоруський лідер на протязі багатьох років налагоджував продуктивні робочі відносини із Заходом (а останнім часом і з Китаєм ), щоб протидіяти тому, що в іншому випадку було б його односторонньою залежністю від Кремля.

Стратегічне бачення Лукашенка полягало в створенні геополітично рухомої Білорусі, яка спритно маневрує між більшими й могутніми сусідами для захисту своїх економічних інтересів і національного суверенітету.

Білоруський президент спробував представити підсумки зустрічі 9 вересня як взаємовигідний доконаний факт, визначений ще в Договорі про Союзну державу 1999 року.

Зустріч двох президентів 9 вересня в Москві

"Я хотів би запитати критиків нашої інтеграції в Росії: де ви бачите гирю на нозі Росії? У цих програмах немає мінусів ані для білорусів, ані для росіян — і бути не може", — сказав Лукашенко, — "Як зазначив Президент Путін, мета всіх цих заходів — поліпшити добробут наших народів. і, напевно, пора закрити це питання. Наша інтеграція була задумана як взаємовигідна і не більше того".

Але Лукашенко, який керує Білоруссю понад два десятиліття, далеко не той принциповий і захоплений прихильник інтеграції, як можна було б подумати про нього, спостерігаючи його виступ у четвер.

В останні роки уряд Лукашенка не поспішав формалізувати положення договору про інтеграцію, а замість цього використовував більш тісні зв’язки із західними урядами, щоб змусити Кремль піти на більші економічні поступки. Ще в травні 2020 року Лукашенко підписав угоду про імпорт нафти з адміністрацією Трампа. Це було свого роду послання Москві.

Потім були вибори президента Білорусі 2020 року. Лукашенко переміг кандидата від опозиції Світлану Тіхановську, набравши трохи більше 80% голосів (офіційні дані ЦВК — ред.). Це викликало протести і звинувачення у фальсифікаціях на виборах з боку низки західних столиць, які відмовилися визнати результат виборів.

Уряд Лукашенка, опинившись в складній ситуації, потрапив під відновлений режим західних санкцій, згубні економічні наслідки якого вони все ще намагаються пом’якшити.

Тіхановська залишила країну і створила в сусідній Литві свого роду уряд у вигнанні, який офіційно визнав її президентом Білорусі незабаром після виборів.

І без того хитке становище Лукашенка погіршилося, коли він прийняв рішення посадити авіалайнер, щоб заарештувати активіста білоруської опозиції Романа Протасевича, а також на тлі недавніх звинувачень Польщі та країн Балтії в тому, що Мінськ використовує потік мігрантів в якості зброї проти своїх сусідів по НАТО.

Лукашенко, якого недоброзичливці затаврували не тільки диктатором, але і терористом, і який відчуває на собі дію санкцій США і ЄС, знаходиться перед найсерйознішим випробуванням за час свого двадцатисемирічного перебування на посаді лідера Білорусі.

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Саме в цьому контексті Лукашенко, вичерпавши всі інші варіанти, зустрівся з Путіним, щоб дати зелене світло угоді про Союзну державу, якій він роками успішно пручався — угоді, яка не тільки змиває його основну зовнішньополітичну спадщину, а й кидає тінь на його особисту політичну долю .

Лукашенко, незважаючи на всі свої безперечні помилки, чітко сформулював і рішуче реалізував концепцію суверенітету Білорусі, яка тепер розбилася об кремлівські купола. Західна кампанія максимального тиску проти Мінська досягла гротескної версії своєї наміченої мети: уряду Лукашенка, як ми його знаємо, більше немає. Але, на його місці швидко з’являється російський форпост, який охоче поглинається своїм більшим і могутнім сусідом.

Захід-2021

Зараз в Білорусі проходять спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". Вони триватимуть до наступного четверга, 16 вересня. Про це повідомляє новинний сайт "News.Yahoo".

У суботу, 11 вересня міністерство оборони заявило, що Росія використовувала нові бойові роботи і тактичні військові автомобілі в другій день активної основної фази великих військових навчань зі своїм колишнім радянським союзником Білоруссю.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021" демонструють ступінь військового співробітництва між двома країнами

Війська використовували бойових роботів "Платформа-М", які управляються дистанційно і озброєні гранатометами і кулеметами, йдеться в повідомленні міністерства. Російські інформаційні агентства заявили, що такі зразки озброєнь використовувалися вперше.

Бойовий робот "Платформа-М"

Як повідомляють російські ЗМІ, також були використані нові тактичні бойові машини "Сармат-2".

Тактичні бойові машини "Сармат-2"

Президент Володимир Путін заперечує, що навчання спрямовані проти будь-якої іноземної держави, і каже, що вони добре продумані, з огляду на активність НАТО біля кордонів Росії і її союзників.

Сусіди, такі як Україна і члени НАТО Польща і Литва, кажуть, що такі великі вчення так близько від кордону можуть бути провокаційними.

"Ми повинні розуміти, що це (військовий напад Росії на Естонію) дійсно може статися в найближчі роки", — заявив у п’ятницю ввечері командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем.

"Швидше за все, мета Росії полягає не в тому, щоб нас окупувати — вона не хоче отримати контроль через окупацію, але користується нестабільністю і впливом через нестабільність", — цитує його слова агентство новин "BNS News".

Маневри проводяться кожні чотири роки, але навчання в цьому році були розцінені як особливий сигнал про підтримку Росією Білорусі та її лідера Олександра Лукашенка, який піддається тиску з боку Заходу за придушення інакомислення.

Кремль розглядає Білорусь як стратегічно важливий буфер на своєму заході і допоміг Лукашенко утримати владу за допомогою кредитів і політичної підтримки, після того, як він придушив народне повстання в минулому році.