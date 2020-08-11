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Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву

Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф
Главная оппозиционнерка Беларуси Светлана Тихановская покинула страну.

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус на своей странице в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности. "Она в Литве", - добавил он.

Как сообщалось, вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Кроме того известно, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

Биография Светланы Тихановской

Главная оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская (девичья фамилия Пилипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи, расположенного в южной части Беларуси. Окончила Микашевицкую среднюю школу с золотой медалью и поступила на учебу в Мозырский государственный педагогический университет по специальности учитель английского и немецкого языков.

На четвертом курсе университета Светлана познакомилась со своим будущим мужем – Сергеем Тихановским. Было это в 2003 году в Мозыре. Впоследствии пара поженилась, сейчас они воспитывают сына и дочь 2010 и 2016 годов рождения соответственно.

Оппозиционера Сергея Тихановского задержали во время митингов в Минске. Произошло это еще в мае под Могилевом. На Тихановского повесили административное правонарушение и сейчас он находится в СИЗО. Тихановский является владельцем популярного ютуб-канала под названием "Страна для жизни", который бросает вызов белорусской власти.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Литва, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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