Минуло всього 5 років: як Лукашенко проміняв Україну на Путіна

Президент Білорусі взявся зміцнювати кордон з Україною, побоюючись НАТО

На початку вересня 2021 року президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним, щоб підписати ряд документів, які відкривають шлях до повного злиття держав.

У своїй нещодавній статті на сайті Atlantic Council Брайан Вітмор, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, доцент практики Техаського університету в Арлінгтоні і ведучий подкасту The Power Vertical, ділиться своїм поглядом на еволюцію ставлення лідера Білорусі до України і Росії. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

А все починалося так тепло і дружньо

У далекому 2015 року в кулуарах мирних переговорів в Мінську, спрямованих на встановлення режиму припинення вогню в українському Донбасі, мікрофон в прямому ефірі записав розмову диктатора Білорусі Олександра Лукашенка і тодішнього президента України Петра Порошенка.

Два лідери обговорювали Володимира Путіна. "Він веде нечесну і брудну гру", — сказав Порошенко про кремлівському лідера, який вів війну на Донбасі і одночасно видавав себе за миротворця, ефективно пригнічуючи всіх учасників.

Лукашенко співчутливо кивнув і відповів: "Знаю, знаю. Все це розуміють".

Крайнощі

Перенесемося тепер в наш час, і ми бачимо, що Лукашенко приєднався до Путіна в його "брудною нечесній грі" і маніпуляціях.

На телевізійної зустрічі з військовими в президентському палаці в Мінську 27 вересня Лукашенко без надання будь-яких доказів стверджував, що Україна створює навчальні бази для втікачів з Білорусі з метою повалення його режиму. Потім він заявив, також без доказів, що НАТО створює військові бази в Україні.

"Розумієте, туди, в Україну, тягнуть війська НАТО. Під видом навчальних центрів вони фактично створюють бази. США створюють бази в Україні! Зрозуміло, що на це потрібно реагувати", — сказав Лукашенко.

"Ми з Президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там повинні бути зроблені якісь дії. В іншому випадку завтра у нас буде неприйнятна ситуація прямо на кордоні Білорусі та Росії", — обурювався президент Білорусі.

І майже відразу ж, як змовившись, прес-секретар Кремля Пєсков заявив, що будь-які бази НАТО в Україні абсолютно неприйнятні.

Лукашенко і Пєсков зробили подібні зауваження, оскільки в Україні проходять регулярні навчання Rapid Trident. Навчання, які включають підготовку 300 американських військовослужбовців і 6 тис. військовослужбовців багатонаціональних сил під гаслом програми НАТО "Партнерство заради миру", проходять з 20 вересня по 1 жовтня.

Коментарі Лукашенко стали останніми в серії войовничих дій щодо України. 13 вересня 2021 року він оголосив, що Білорусь планує розмістити закуплені у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 на кордоні з Україною, заявивши при цьому, що загроза з півдня "розжарюється" і "нам потрібно підготуватися".

Голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо 27 вересня підтвердив, що Мінськ продовжить зміцнення кордону з Україною. "Ви бачите, скільки там тренувальних таборів. Це не бойскаутські табору. Там тренують військових, — заявив він, — Природно, мета тільки одна — тренуватися, а потім приїхати сюди, в Білорусь, з невідомими цілями".

Войовнича риторика і необгрунтовані звинувачення на адресу України відображають аналогічні звинувачення, які Білорусь висунула проти Польщі та Литви в останні місяці.

Це також різко контрастує з тим, як Лукашенко позиціонував себе по відношенню як до України, так і до Заходу після анексії Росією Криму в 2014 році і збройної інтервенції на Донбасі. Беручи перші мирні переговори в Мінську у вересні 2014 року і лютому 2015 року (де брали участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції), які призвели до нинішньої хиткої угоди про припинення вогню, Лукашенко намагався зобразити чесного посередника між Москвою і Києвом.

Лідери Німеччини, Франції, України, і Росії обговорюють ситуацію, що склалася

Лукашенко також демонстративно відмовився визнати Крим частиною Росії і навіть висміяв логіку Москви, що виправдує анексію, заявивши, що Монголія з таким же успіхом може претендувати на значну частину російської території.

Потім білоруський лідер зайняв нейтральну позицію в міру загострення війни на Донбасі. Маючи на увазі Україну, Лукашенко заявив, що ніколи не дозволить використовувати територію Білорусі для нападу на іншу державу, і дав зрозуміти, що Білорусь не зацікавлена в тому, щоб бути частиною так званого «руського миру» Путіна.

Українські та білоруські уболівальники у вересні 2015 року

Двосторонні відносини між Мінськом і Києвом були настільки теплими в цей час, що, коли українські та білоруські національні футбольні команди грали одна з одною у Львові у вересні 2015 року, їх вболівальники разом вийшли маршем під транспарантами з написами "За вашу і нашу свободу" і "Братство Сумління". Вони також співали відомі кричалки, що висміюють Путіна, і разом здавали кров для поранених українських солдатів. Так було тоді. І ось, що відбувається зараз.

Маски скинуті

Після початку масових протестів проти режиму в Білорусі в серпні 2020 року Лукашенко пішов ва-банк з Путіним. Це не тільки представляє собою серйозну зміну в рівнянні безпеки на східному фланзі НАТО, яке загрожує безпеці Латвії, Литви і Польщі, але також відкриває для Росії потенційно смертоносний фронт, загрозливий для України.

У той час як Сполучені Штати все більше уваги приділяють зростаючій загрозі з боку Китаю, рівень загрози також небезпечно зростає на європейському театрі військових дій і вимагає невідкладної уваги з боку Вашингтона і НАТО.