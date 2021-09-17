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У відповідь на "Захід-2021" Україна і США проведуть свої військові навчання: що про них відомо

Автор
Дмитро Симоненко
Дата публікації
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Спільні навчання з військовими НАТО Новина оновлена 17 вересня 2021, 12:51
Спільні навчання з військовими НАТО

Розширюючи військове співробітництво із західними країнами, Україна наполегливо рухається в НАТО

Міжнародні ЗМІ продовжують пильно стежити за ситуацією в Україні і навколо неї, звертаючи увагу на недавні спільні військові навчання Росії і Білорусі і існуючі натягнуті відносини з сусідами.

Агенція Reuters на своєму сайті повідомляє про те, що Україна і США почнуть спільні військові навчання в Західній Україні наступного тижня.

Військові з 15 країн візьмуть участь в спільних навчаннях в Україні в 2021 році
Військові з 15 країн візьмуть участь в спільних навчаннях в Україні в 2021 році

Як заявив у четвер, 16 вересня, Генштаб ЗСУ, спільні батальйонні тактичні навчання почнуться 20 вересня.

Слід зазначити, що два дні тому, 15 вересня, завершилися великомасштабні навчання збройних сил Білорусі і Росії, до яких була прикута увага світової преси.

Військові навчання "Захід-2021" проходили на західних флангах Росії і Білорусі, в тому числі на об’єктах, близьких до кордонів Європейського Союзу, і викликали занепокоєння в Україні і деяких країнах НАТО.

Генштаб ЗСУ заявив, що навчання RAPID TRIDENT — 2021 будуть включати 6 тис військовослужбовців з 15 країн — України, США та інших членів НАТО — і триватимуть до 1 жовтня.

Відпрацювання спільних дій у складі багатонаціональних сил
Відпрацювання спільних дій у складі багатонаціональних сил

"Основна мета — підготуватися до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час операцій коаліції", — йдеться в заяві.

Під час навчань планується провести спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Україна розглядає військові навчання із західними партнерами як важливий крок на шляху до НАТО, вважаючи, що членство в альянсі посилить опір країни російської агресії.

Відносини Києва з Москвою погіршилися в 2014 році після того, як Росія анексувала півострів Крим у України і підтримала проросійських сепаратистів в українському Донбасі. У семирічної війні з сепаратистами загинуло понад 13 тис осіб.

Відносини України з Білоруссю також погіршилися після того, як Київ назвав президентські вибори в Білорусі 2020 року невільними і несправедливими і засудив насильство над протестувальниками.

Раніше "Телеграф" писав про те, як в 2021 році в Україні проходили військові навчання Sea Breeze.

 

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