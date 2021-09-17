В ответ на "Запад-2021" Украина и США проведут свои военные учения: что о них известно

Расширяя военное сотрудничество с западными странами, Украина настойчиво движется в НАТО

Международные СМИ продолжают пристально следить за ситуацией в Украине и вокруг нее, обращая внимание на недавние совместные военные учения России и Беларуси и существующие натянутые отношения с соседями.

Агентство Reuters на своем сайте сообщает о том, что Украина и США начнут совместные военные учения в Западной Украине на следующей неделе.

Военные из 15 стран примут участие в совместных учениях в Украине в 2021 году

Как заявил в четверг, 16 сентября, Генштаб ВСУ, совместные батальонные тактические учения начнутся 20 сентября.

Следует отметить, что два дня назад, 15 сентября, завершились крупномасштабные учения вооруженных сил Беларуси и России, к которым было приковано внимание мировой прессы.

Военные учения "Запад-2021" проходили на западных флангах России и Беларуси, в том числе на объектах, близких к границам Европейского Союза, и встревожили Украину и некоторые страны НАТО.

Генштаб ВСУ заявил, что учения RAPID TRIDENT — 2021 будут включать 6 тыс военнослужащих из 15 стран — Украины, США и других членов НАТО — и продлятся до 1 октября.

Отработка совместных действий в составе многонациональных сил

"Основная цель — подготовиться к совместным действиям в составе многонациональных сил во время операций коалиции", — говорится в заявлении.

Во время учений планируется провести совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Украина рассматривает военные учения с западными партнерами как важный шаг на пути в НАТО, полагая, что членство в альянсе усилит сопротивление страны российской агрессии.

Отношения Киева с Москвой ухудшились в 2014 году после того, как Россия аннексировала полуостров Крым у Украины и поддержала пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе. В семилетней войне с сепаратистами погибло более 13 тыс человек.

Отношения Украины с Беларусью также ухудшились после того, как Киев назвал президентские выборы в Беларуси 2020 года несвободными и несправедливыми и осудил насилие над протестующими.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в 2021 году в Украине проходили военные учения Sea Breeze.