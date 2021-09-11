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ЗСУ і розвідка уважно стежать за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2021" (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Спільні навчання двох країн присвячені обороні. Новина оновлена 11 вересня 2021, 10:54
Спільні навчання двох країн присвячені обороні.

Навчання "Захід" проводять раз на чотири роки.

Навчання на полігонах Росії і Білорусі, що стартували з п’ятниці, не несуть на даний момент безпосередньої загрози, але відстежуються українськими силовиками.

Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми Савіка Шустера.

Генерал-лейтенант зазначив, що загроза вторгнення російських військ в країну існує вже сім років і з початку навчань "Захід-2021" не спостерігається підготовки агресії.

Також він зазначив, що обставини змінюються в динаміці. І на випадок НП є військові керівники, компетентні в прийнятті рішень.

Командувач об’єднаних сил ЗСУ додатково зазначив, що за офіційними даними навчань Україна для Білорусі та Росії — нейтральна, але в цьому він бачить певний підтекст і пропонує не судити тільки по словах.

Раніше "Телеграф" писав, що до навчань "Захід-2021" підготувалися і в Держприкордонслужбі. Також тема широкомасштабного російського вторгнення підіймалася президентом України Володимиром Зеленським — він заявив, що це буде великою помилкою для РФ.

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