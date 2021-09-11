Укр

ВСУ и разведка внимательно следят за российско-белорусскими учениями "Запад-2021" (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Совместные учения двух стран посвящены обороне. Новость обновлена 11 сентября 2021, 10:54
Совместные учения двух стран посвящены обороне.

Учения "Запад" проводят раз в четыре года.

Учения на полигонах России и Беларуси, стартовавшие с пятницы, не составляют на данный момент непосредственной угрозы, но отслеживаются украинскими силовиками.

Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы Савика Шустера.

Генерал-лейтенант отметил, что угроза вторжения российских войск в стране существует уже семь лет и с начала учений "Запад-2021" не наблюдается подготовки агрессии.

Также он отметил, что обстановки меняется в динамике. И на случай ЧП есть военные руководители, компетентные в принятии решений.

Командующий объединенных сил ВСУ дополнительно отметил, что по официальным данным учений Украина для Беларуси и России — нейтральная, но в этом он видит определенный подтекст и предлагает не судить только по словам.

Ранее "Телеграф" писал, что к учениям "Запад-2021" подготовились и в Госпогранслужбе. Также тема широкомасштабного российского вторжения поднималась президентом Украины Владимиром Зеленским — он заявил, что это будет большой ошибкой для РФ.

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