ВСУ и разведка внимательно следят за российско-белорусскими учениями "Запад-2021" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 16
Учения "Запад" проводят раз в четыре года.
Учения на полигонах России и Беларуси, стартовавшие с пятницы, не составляют на данный момент непосредственной угрозы, но отслеживаются украинскими силовиками.
Об этом заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире программы Савика Шустера.
Генерал-лейтенант отметил, что угроза вторжения российских войск в стране существует уже семь лет и с начала учений "Запад-2021" не наблюдается подготовки агрессии.
Также он отметил, что обстановки меняется в динамике. И на случай ЧП есть военные руководители, компетентные в принятии решений.
Командующий объединенных сил ВСУ дополнительно отметил, что по официальным данным учений Украина для Беларуси и России — нейтральная, но в этом он видит определенный подтекст и предлагает не судить только по словам.
Ранее "Телеграф" писал, что к учениям "Запад-2021" подготовились и в Госпогранслужбе. Также тема широкомасштабного российского вторжения поднималась президентом Украины Владимиром Зеленским — он заявил, что это будет большой ошибкой для РФ.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-