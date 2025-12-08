Три посади за одну зарплату: Женя Кот і його дружина пропонують "трешвакансію" (відео)

Зіркове подружжя опублікувало вакансію про пошук особистого асистента

Українська блогерка, відома своїми оглядами "трешвакансій", у новому відео звернула увагу на оголошення про пошук особистого асистента для подружжя танцюриста Євгена Кота та його дружини, спортсменки Наталії Татарінцевої. Зіркова пара вказала обов’язки, які мали б виконувати три людини за одну зарплату.

Що варто знати

Наталія Татарінцева і Женя Кот опублікували вакансію спільного особистого асистента, де вказали зарплату 1000 доларів, але надто багато обов’язків для однієї людини

Зіркове подружжя вказало у вакансії вік, що заборонено законом України

За словами блогерки з ніком bez_pontovaya, вакансія недовго протрималася в мережі — допис швидко зник, а поки був доступний, коментарі під ним були закриті. Мало того, що Кот і Татарінцева вказали бажаний вік майбутнього асистента (25-35), що заборонено законом України, в оголошенні було зазначено, що графік — ненормований.

У переліку обов’язків були:

зйомка й монтаж відео;

пошук ідей для контенту;

підбір команд для реалізації знімального процесу;

ведення протоколів зустрічей;

ведення Google-календарів Наталії та Євгена;

відповіді на повідомлення та коментарі у діректі;

виконання щоденних задач — від професійних до побутових;

комунікація та пошук івентів і виступів;

всі актуальні щоденні задачі від професійних до побутових та інші додаткові завдання.

"ну там хоч не буде пункта — помити посуд?", — зазначила блогерка

Після публікації відео користувачі у коментарях писали, що перелік обов’язків більше нагадує комбінацію щонайменше трьох різних спеціальностей: контент-мейкера, менеджера та персонального помічника.

